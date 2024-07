El PP pide al Gobierno "visión de Estado" a la hora de afrontar la movilidad en Málaga

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha reclamado este domingo al Gobierno de España "visión de Estado" a la hora de afrontar la movilidad en la provincia malagueña, y ha incidido en que el tren litoral será "un salto cualitativo en las comunicaciones del sur de Europa".

En un acto en Benalmádena (Málaga) junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y el alcalde, Juan Antonio Lara, ha aludido a la reunión que tendrá lugar la próxima semana entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos del litoral malagueño para mejorar la movilidad.

Bendodo ha defendido que es el momento de que el Ejecutivo tenga en cuenta "una de las cuestiones más importantes en materia de movilidad de la provincia y del conjunto del país, un tren litoral que debe terminar conectando no sólo toda la Costa del Sol sino también Algeciras (Cádiz), lo que sin duda será un salto cualitativo en las comunicaciones del sur de Europa".

Esta exigencia, ha añadido Bendodo, va unida a otras que ha considerado fundamentales, entre las que ha citado la bonificación del peaje en la AP-7 a su paso por la Costa del Sol, "y que es el más caro de España por kilómetro".

El dirigente ha subrayado que el Partido Popular "siempre antepone el interés general por encima del interés del partido", y ha puesto como ejemplo al municipio de Benalmádena, donde en las últimas elecciones municipales los ciudadanos dieron la mayoría absoluta al PP "y confiaron en Juan Antonio Lara y su equipo para acabar con años de gobiernos socialistas que destacaban por su inacción y su dejadez".

"Le dieron la mayoría absoluta porque confiaban en el cambio, en las soluciones y en la gestión y un año después ese cambio es una realidad que avalan los hechos", ha recalcado Bendodo, quien ha reiterado que el PP está en la gestión allá donde gobierna, "y donde no lo hace somos una alternativa firme y no nos vamos a mover".

En este sentido, tras destacar el trabajo de Lara al frente de la Alcaldía de Benalmádena, ha hecho hincapié en la labor de los diputados y senadores malagueños para defender iniciativas para Málaga "y que el Gobierno de España deja atrás".

"Sánchez no invierte donde no gana y aquí no gana desde hace mucho tiempo; no tiene ni un proyecto en marcha en Málaga, su cuenta de resultados en la provincia es cero, e incluso nos quita proyectos que estaban en marcha como el acceso norte al aeropuerto", ha lamentado.

BENALMÁDENA, "EJEMPLO DEL FIN DE LAS POLÍTICAS SANCHISTAS"

Por su parte, el secretario provincial del PP, José Ramón Carmona, ha puesto a Benalmádena como ejemplo de municipio que "dijo basta a las políticas sanchistas", que pasó de un gobierno del socialista Víctor Navas a una mayoría absoluta del PP "porque los ciudadanos se hartaron de la política de la mentira y de la manipulación".

"Navas es ejemplo del sanchismo, de esa política de la que se hartaron los ciudadanos", ha manifestado Carmona, quien, según ha informado el PP en una nota, se ha detenido en la reunión del PSOE de Málaga de este sábado donde precisamente el exalcalde de Benalmádena "dijo que para ir de Vélez-Málaga a Málaga había que coger tres autobuses y pagar 16 euros".

El dirigente del PP malagueño ha recalcado que hay 23 servicios de ruta diarios y seis directos; en total, 29 servicios entre las seis de la mañana y las once de la noche y sin cambiar de autobús: "Navas miente; además, no acepta los resultados democráticos en Benalmádena, donde está intentando hacer oposición de manera poco democrática y paralizando de manera torticera el presupuesto municipal, pero no nos vamos a quedar callados", ha sentenciado.

"A Navas no lo echó el PP, lo echaron los vecinos. Deje de manipular y deje gobernar a Lara, que es a quien eligieron en las urnas", ha sostenido Carmona, quien ha aludido a la "estrategia suicida del PSOE, un partido que está abonado al ridículo, como hemos podido ver esta semana en el Parlamento andaluz con el caso ERE, pero los andaluces no olvidamos, sabemos perfectamente lo que pasó en los últimos 36 años de gobiernos socialistas, se defraudó el dinero público que debía haber ido para los parados de Andalucía y fue a otros fines", ha concluido sentenciando el secretario general del PP malagueño.