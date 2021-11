El PP pide a los parlamentarios malagueños que sean "útiles" y voten a favor del presupuesto "de la recuperación"

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados autonómicos por el PP de Málaga José Ramón Carmona y Miguel Ángel Ruiz han pedido al resto de parlamentarios malagueños que sean "útiles" en el debate de los presupuestos andaluces para 2022 y voten a favor de una cuentas que "consolidan la recuperación de nuestra tierra".

En rueda de prensa este viernes en Málaga, ambos han apelado a la unión de todos los diputados autonómicos en la provincia "para que juntos demos este importante paso que supondría sacar adelante los presupuestos andaluces de 2022", que "vienen a solucionar muchos de los problemas que tiene Andalucía", ha señalado Carmona, indicando que son "una oportunidad para avanzar en una realidad: la mejora de los servicios públicos".

"Hoy Andalucía crece más que la media nacional no sólo en PIB, sino también en los principales parámetros económicos. Hoy Andalucía tiene unas cuentas que dan continuidad a compromisos cumplidos, que se proponían acabar con las obras del metro y finalmente se terminarán en 2022; que decían que comenzarían el Puerto Seco y ya hay partidas para continuar con esta importante infraestructura; que por fin planteaban la construcción del tercer hospital que hoy es ya una realidad presupuestaria", ha enumerado el dirigente 'popular'.

"Si ahora estas cuentas dicen que va a haber más y mejores inversiones en materia de educación, de sanidad y de dependencia, los ciudadanos saben que decimos la verdad", ha recalcado Carmona, que como portavoz de Agricultura del PP en la Cámara andaluza, ha celebrado que se aborden cuestiones como el saneamiento integral o una estrategia de infraestructuras hidráulicas.

Para Carmona, "son unos presupuestos históricos, con cifras nunca antes vistas, con más del nueve por ciento de las inversiones destinadas a sanidad, y más del siete por ciento a la educación; que apuestan por la rebaja fiscal, consiguiendo con ello recaudar más y seguir reforzando los servicios públicos". Por ello, ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo.

Por su parte, Ruiz ha advertido de que todos los parlamentarios "tienen una oportunidad de oro para apoyar los presupuestos de la recuperación y lanzar un mensaje a la ciudadanía de que la política es algo útil". "Tienen la oportunidad de demostrar que se deben a su circunscripción, a sus votantes, y no a sus estrategias de partido", ha apuntado.

El parlamentario andaluz ha ofrecido un análisis de las cuentas en clave malagueña, refiriéndose al logro que supone la conclusión de las obras del metro, contemplada en estos presupuestos, "cuando en unos días se cumplirán diez años del famoso once del once del once, fecha en la que el PSOE al frente de la Junta dijo que acabaría las obras del metro".

Ruiz también ha valorado los 9,4 millones de euros contemplados para la redacción del proyecto del tercer hospital; los doce millones que se destinarán al Puerto Seco; los 64,5 millones para infraestructuras hidráulicas; así como el impulso a la formación a través de las escuelas de hostelería con cerca de cuatro millones de euros.

Como portavoz de Educación del PP en la Cámara autonómica, Ruiz ha celebrado que en materia educativa estas cuentas superen por primera vez los 8.000 millones de euros, creciendo más de un ocho por ciento respecto al ejercicio anterior. "En materia educativa hemos crecido un veintiséis por ciento desde que llegamos al Gobierno", ha resaltado.

En lo que a educación se refiere, las cuentas para Málaga contemplan 71 millones de euros para infraestructuras educativas, entre las que destacan los nueve millones de euros que se dedicarán a la bioclimatización de los centros educativos.