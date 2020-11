El PP se reafirma en la bajada de impuestos y afirma que será "dique de contención" del Gobierno desde las CCAA

Montesinos critica que, con la aprobación de la LOMLOE, el Gobierno "no ha escuchado" a padres y profesores

MÁLAGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reafirmado la postura de su partido de continuar con la bajada de impuestos en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, por lo que dicen ser "el dique de contención ante Pedro Sánchez y todos aquellos que quieren destruir España".

Durante la recogida de firmas este viernes en Málaga junto a la también diputada por Málaga Carolina España contra la nueva reforma educativa, la LOMLOE, Montesinos ha señalado que "no se entiende por qué aquellos que quieren acabar con España están tomando decisiones trascendentales para el presente y el futuro de los españoles" y "diciendo que en Andalucía se tiene que pagar más impuestos", aludiendo al acuerdo del Gobierno con ERC para los PGE de 2021.

Del mismo modo, se ha cuestionado que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, los diputados y senadores socialistas "no protesten ante Pedro Sánchez y digan: los que quieren destruir España no tienen nada que decir sobre nuestra política impositiva".

Ante ello, Montesinos ha recalcado que desde el PP "mantenemos nuestro compromiso" de bajada de impuestos y "vamos a ser el dique de contención" ante un Sánchez "entregado" a aquellos en contra de la bajada de impuestos con la que, afirma, "le va bien a todos aquellos ciudadanos que tienen en las instituciones gobiernos del PP".

En esta línea, Carolina España ha aludido al veto de la enmiendas propuestas por el PP "para evitar la subida de impuestos". Además, achaca que la subida de impuestos se va a producir "para todos, sobre todo a las clases medias, trabajadores, pymes y autónomos", mientras que en Alemania, Francia a Italia se ha hecho una bajada selectiva de impuestos, ha señalado.

En este sentido, y "ya que no nos dejan a nivel nacional", la diputada a dicho que se va a seguir trabajando a nivel regional para no subir los impuestos, como afirma que "buscan los independentistas". "Si lo que quieren es que vuelva" el Impuesto de Sucesiones "no lo vamos a tolerar", ha sentenciado, recordando su supresión con la llegada al gobierno andaluz de Juanma Moreno.

Al igual que el rechazo a las enmiendas contra la subida de impuestos, España ha reprochado que PSOE y Podemos hayan rechazado las casi 1.600 enmiendas presentadas a los PGE, incluidas las 25 para la provincia de Málaga. Entre ellas, ha detallado que se encuentra la subida de retribuciones a los sanitarios o el fondo COVID para los ayuntamientos, cuestionándose dónde está el consenso tras este "veto".

EL GOBIERNO "NO HA ESCUCHADO" A PROFESORES Y PADRES CON LOMLOE

Por otro lado, en la recogida de firmas contra la LOMLOE, Montesinos ha trasladado "el compromiso de Casado" para eliminar esta ley, advirtiendo que se va a llegar al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas contra la conocida como Ley Celaá, para que sea "más pronto que tarde papel mojado".

Así pues, ha afirmado que "en cuanto Casado llegue a La Moncloa, de lo primero que va a hacer es tirar esta ley", pues rechazarla es decir 'sí' a la educación pública, a la concertada y a la especial, y es escuchar a los profesores y a los padres, algo que el Gobierno "no ha hecho".

Por ello, ha insistido que la formación mantiene su compromiso con la libertad y ha invitado a la colaboración ciudadana en la firma contra la LOMLOE y contra un Gobierno que, ha considerado, "mentiroso, radical y que no está a la altura de las circunstancias".