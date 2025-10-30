PP valora los presupuestos andaluces: La Junta "construye el futuro" de Málaga, frente al "folio en blanco" del Gobierno

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha valorado este jueves que la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, "sí que pretende construir el futuro de la provincia de Málaga, frente al folio en blanco que tiene preparado el Gobierno de Sánchez para los malagueños".

En rueda de prensa, ha reivindicado que el Ejecutivo andaluz "demuestra con unas cuentas realistas, ambiciosas y comprometidas que cree en el potencial de esta provincia"; mientras que ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "vetan esas aspiraciones de crecimiento que posee la provincia".

Ante ello, Carmona también ha pedido "explicaciones urgentes" a la dirección provincial del PSOE "por el caos generalizado en la movilidad por carretera y en la red ferroviaria", ya que, ha dicho, "los malagueños viven en un atasco eterno por la inacción del Gobierno".

"La irresponsabilidad del subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, merced a sus últimas declaraciones dejan claro que no es más que un muñeco de paja", ha sentenciado Carmona al respecto.

Volviendo a los presupuestos andaluces, ha señalado que los 737 millones de euros contemplados para Málaga son "219 millones más que el anterior presupuesto" y vienen a consolidar "la apuesta del Gobierno andaluz por la provincia de Málaga tras años de abandono socialista".

"Las instituciones de Málaga, el Ayuntamiento, Diputación y sobre todo la Junta de Andalucía con estos nuevos presupuestos demuestran que creen en la sociedad malagueña frente a un Gobierno de España que se ríe de esta provincia", ha insistido.

Según Carmona, la apuesta por la sanidad "se verá reflejada" en el tercer hospital, la ampliación del Costa del Sol, un edificio de Prontoterapia del Hospital Materno Infantil o el traslado del edificio del Centro de Transfusión, Tejidos y Células del Hospital Regional. "Esta es la gran diferencia del Gobierno de Juanma Moreno con lo que hacía Montero, que era prometer y nunca poner un papel encima de la mesa", ha relatado.

"Estos presupuestos dejan claro que el Gobierno de la Junta está en Málaga, un hecho que hace todavía más evidente la ausencia del Ejecutivo de Sánchez y Montero en la provincia. No hay un proyecto en el que preste ayuda ni pidiéndosela, como lo hemos hecho con la Catedral o el Auditorio", ha remarcado Carmona.

Además, ha puesto en valor los 51,8 millones de euros destinados a llevar el metro hasta el tercer hospital de la capital, "un soterramiento como reclamaban los vecinos" y al que se suman la subvención de 100 millones para la explotación del mismo y 403.000 euros para redactar los estudios que "determinarán si la futura ampliación debe ir hacia el este de la capital o en dirección al Parque Tecnológico".

Siguiendo con la movilidad, ha recalcado que "ya, por fin, podemos hablar de la autovía hacia Ronda con la redacción del nuevo proyecto que continuaría desde Cerralba hasta Zalea, reordenar los accesos a Ronda por la A-367 o mejorar un punto negro como el acceso a Antequera en la A-343".

Carmona también ha ensalzado "el golpe sobre la mesa" ejecutado por la Junta en materia de vivienda, donde se destinarán 46 millones de euros para la construcción de viviendas en régimen de alquiler, los 1,5 millones destinados a las viviendas protegidas de la Dehesa, en Ronda o los 450.000 euros consignados para el Lagar de Oliveros, en la capital.

Otro de los puntos que ha destacado el dirigente 'popular' es la inversión en educación, donde ha resaltado los "13 millones de euros para el instituto de Soliva, una de las grandes reclamaciones de la sociedad malagueña". "Es una zona de expansión de la capital y no íbamos a permitir que ocurriese lo mismo que en Teatinos, donde las familias estuvieron más de 20 años reclamando una infraestructura educativa a la altura", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que se pondrá en marcha el nuevo instituto de la Cala del Moral, la sustitución del colegio de Intelhorce o el de Nuestra Señora de los Remedios en Cártama, "uno de los municipios que más abandono ha sufrido por culpa del PSOE". No ha querido olvidar que "hay nuevos proyectos de institutos" para la Cala de Mijas, Vélez-Málaga y Estepona.

En materia de empleo y formación, ha enfatizado la inversión para el "CIO Mijas, La Cónsula o la Escuela de Hostelería de Benalmádena", mientras que, en el plano hídrico, ha continuado Carmona, "los presupuestos de Juanma Moreno prevén inversión en saneamiento y depuración, donde cabe señalar los diez millones para la ampliación y mejora de la ETAP de Río Verde, en Marbella o los más de 20 millones para depuración".