Los precandidatos del PSOE a las alcaldías de Jaén, Córdoba y Almería logran los avales y competirán en primarias

José Antonio Romero (izda.), Victoria Fernández y Ángel Ortiz pugnarán por ser candidatos del PSOE a la Alcaldía de Córdoba. - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) - El PSOE de Andalucía celebrará primarias para elegir a sus candidatos a las elecciones municipales de mayo de 2027 en nueve municipios de más de 20.000 habitantes, entre los que figuran las capitales de Jaén, Córdoba y Almería, ya que los precandidatos que se habían postulado para encabezar las listas socialistas han logrado los avales requeridos.

Así lo ha dado a conocer el PSOE andaluz en un comunicado una vez finalizado este miércoles, 16 de septiembre, el plazo de recogida y presentación de avales y "verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de las 19 candidaturas presentadas".

De esta manera, la Comisión Regional de Ética del PSOE de Andalucía, reunida este miércoles, ha acordado "por unanimidad" validar los avales y proclamar provisionalmente, "sin perjuicio de los posibles recursos", las candidaturas que concurrirán al proceso en las citadas tres capitales, así como en los municipios de Roquetas de Mar (Almería), Linares (Jaén), Baza y Motril (Granada), Fuengirola y Vélez-Málaga (Málaga).

En Huelva capital se habían presentado dos precandidaturas para encabezar la lista del PSOE, si bien finalmente no habrá primarias al ser Enrique Gaviño el único que ha logrado los avales y, por ello, ha quedado ya proclamado como candidato a la Alcaldía onubense.

De esta manera, por la candidatura a la Alcaldía de Almería competirán en primarias la portavoz del grupo municipal, Fátima Herrera, y el concejal Antonio Jesús Ruano, mientras que en Roquetas de Mar se enfrentarán el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Torres, y el exconcejal socialista en Vícar José Demetrio Rodríguez.

En Córdoba capital, han quedado proclamados como candidatos la parlamentaria andaluza Victoria Fernández, el concejal en el Ayuntamiento de la capital y diputado provincial José Antonio Romero, y el también edil capitalino Ángel Ortiz.

PRIMARIAS EN JAÉN ENTRE EL ALCALDE Y UN CONCEJAL DE SU GOBIERNO

En Jaén capital se ha confirmado que el alcalde y aspirante a la reelección, Julio Millán, tendrá que enfrentarse en primarias a un concejal de su equipo de gobierno; en concreto, el quinto teniente de alcalde delegado del área de Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Tráfico, Transportes, Carlos Alberca.

Según las bases de la convocatoria de este proceso de primarias, "en las instituciones en las que el PSOE ejerza la Presidencia o Alcaldía y esta persona opte a la reelección no procederá la celebración de primarias", algo que ocurría en el caso de Jaén, por lo que no era necesaria en principio la celebración de primarias.

Sin embargo, el propio alcalde anunció que renunciaba a esa vía y solicitó la apertura de un proceso de primarias para pedir "el refrendo de la militancia" para "afrontar en equipo" la continuación del proyecto que el PSOE, con él al frente del Ayuntamiento, ha desarrollado en estos años, tras la moción de censura que, en enero de 2025, le permitió recuperar la Alcaldía que tras las elecciones de 2023 había ocupado el PP de la mano de Agustín González.

También en la provincia de Jaén habrá primarias en Linares, que disputarán el secretario general y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, y la diputada nacional Ana Cobo.

Por otro lado, en la provincia de Málaga habrá primarias en Fuengirola, entre las candidaturas encabezadas por Juan Andrés Camacho y Elena Álvarez, y en Vélez Málaga, donde han logrado los avales Víctor González y José María Domínguez.

De igual modo, también se celebrarán primarias para elegir a los candidatos socialistas a las alcaldías granadinas de Baza --entre las opciones encabezadas por Alberto Parra y Yolanda Fernández--, y Motril, donde han logrado los avales necesarios María Gador y María Edelmira Sáez.

DOS CANDIDATOS PROCLAMADOS EN HUELVA Y BENALMÁDENA (MÁLAGA)

Además a Enrique Gaviño en Huelva capital, la Comisión Regional de Ética del PSOE-A ha proclamado también provisionalmente como cabeza de lista a Víctor Navas Pérez, que se convierte así en el alcaldable socialista para el municipio malagueño de Benalmádena, al ser la suya la única candidatura válida en su localidad.

En concreto, esta proclamación se produce después de que la Comisión Regional de Ética recibiera este pasado martes, 15 de septiembre, "la retirada formal de la otra precandidatura presentada en el municipio" malagueño, según han aclarado desde el PSOE-A.

Con estas dos nuevas proclamaciones, 50 municipios cuentan ya con una única candidatura válida y, por tanto, con un cabeza de lista socialista proclamado provisionalmente, mientras que en otros nueve será la militancia la que elija mediante votación a la persona encargada de encabezar el proyecto socialista en las elecciones municipales de 2027.

El secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, ha destacado la "normalidad" del proceso de presentación de candidaturas y el recuento de avales, y ha mostrado su convencimiento de que se llevará a cabo campañas "donde la fraternidad impere y que sirvan para hablar de las ideas que se tienen para lograr las alcaldías a las que nos vamos a presentar el próximo mes de mayo".

CALENDARIO Una vez finalizado el plazo de recogida de avales, se abre un periodo en el que los candidatos podrán desarrollar una campaña de información, que comprenderá desde este miércoles, día 17, al 25 de septiembre, y que precederá a la jornada de votación prevista para el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría a la semana siguiente, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de otra campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos.