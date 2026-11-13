Los premios Hacemos Málaga reconocen a Navarro Hermanos, Isoluz Audiovisuales, OWO y Fundación Vithas

Premios Hacemos Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) han galardonado con los Premios Hacemos Málaga 2026 la excelencia de Navarro Hermanos, Isoluz Audiovisuales, OWO y Fundación Vithas.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha participado en la gala de entrega de las distinciones, que se ha celebrado en el auditorio Edgar Neville de la Diputación, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara. También han intervenido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España.

Con estos galardones, la Diputación y la CEM reconocen a empresas de la provincia de Málaga por su responsabilidad social, visión de futuro, relevancia en su actividad y trayectoria empresarial, poniendo en valor la contribución del tejido productivo al desarrollo económico y social de Málaga a través de la innovación, la creación de empleo y la sostenibilidad.

Por parte de los premiados, han participado José María Baena (director territorial de Vithas en Andalucía y patrono de la Fundación); José Fuertes (CEO de OWO); Andrés Pacheco (fundador de Isoluz) y Baltasar y Antonio Navarro (fundadores de Navarro Hermanos).

El presidente de CEM, Javier González de Lara, ha valorado los Premios Hacemos Málaga, que cumplen catorce ediciones "reconociendo el esfuerzo, la capacidad de iniciativa y la contribución de las empresas al desarrollo de la provincia". En este sentido, ha señalado que "detrás de cada empresa hay una historia de esfuerzo, de personas que asumen riesgos, que apuestan por Málaga y que trabajan cada día para generar riqueza y oportunidades".

Además, ha destacado que estos galardones "permiten visibilizar esa realidad y reconocer a quienes, desde distintos sectores y ámbitos de actividad, contribuyen a construir una provincia con más empleo, más competitividad y mayores perspectivas de futuro".

Por último, González de Lara ha agradecido también el compromiso y la colaboración de la Diputación con estos galardones. Asimismo, ha reivindicado la importancia de seguir trabajando conjuntamente, desde el diálogo y la colaboración público-privada, "para afrontar los retos de la provincia y construir nuevas oportunidades de crecimiento".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha reivindicado el papel esencial de la iniciativa privada en el progreso económico y social, señalando que "una sociedad no puede prosperar, crecer, mejorar y crear oportunidades sin los emprendedores, sin las empresas, sin la iniciativa privada y la libertad de empresa". Además, ha subrayado el valor ejemplar de los premiados.

PREMIOS

Así, el premio Trayectoria ha sido para Navarro Hermanos, que es una empresa familiar fundada en Málaga en 1963 por los hermanos Baltasar y Antonio Navarro. Desde su primera tienda en la calle Carretería, ha protagonizado una trayectoria de crecimiento y consolidación que la ha convertido en un referente del sector del motor en Andalucía.

Actualmente, cuenta con 30 centros, entre tiendas y talleres, más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones y un equipo de más de 230 profesionales. Su actividad abarca la comercialización de motocicletas, bicicletas, recambios, equipamientos y servicios especializados para particulares y profesionales.

A lo largo de más de seis décadas, Navarro Hermanos ha sabido combinar el crecimiento empresarial con la fidelidad a sus valores fundacionales: el esfuerzo, la cercanía, la atención personalizada y el trabajo bien hecho.

Hoy conviven en la empresa dos generaciones familiares, garantizando la continuidad de un proyecto que sigue apostando por la innovación y la adaptación a las nuevas necesidades del mercado. Su trayectoria ha merecido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga, concedida por la Diputación en 2025.

Por otro lado, el Premio Empresa del Año ha recaído en Isoluz Audiovisuales, una empresa malagueña nacida en Coín que en 2026 celebra cuarenta años de actividad, consolidada como un referente nacional en la producción de eventos y soluciones audiovisuales.

Su profesionalidad, capacidad de innovación y excelencia en el servicio le han permitido participar en algunos de los principales acontecimientos culturales, empresariales y sociales de Málaga, como el Festival de Cine, la San Diego Comic-Con Málaga o la Noche en Blanco, además de desarrollar proyectos por toda España. Su actividad destaca por la aplicación de tecnologías avanzadas, incluyendo la retransmisión en directo de intervenciones quirúrgicas con comunicación bidireccional entre profesionales sanitarios.

La compañía ha construido su crecimiento sobre la especialización técnica, la atención personalizada y una apuesta constante por la formación y el desarrollo de su equipo humano, al que considera uno de sus principales activos. Cuenta con cuatro certificaciones internacionales vinculadas a la calidad, la seguridad y la gestión ambiental, incluyendo la producción de eventos sostenibles.

A ello suma una estrecha vinculación con su entorno, respaldando iniciativas sociales, culturales, deportivas y dirigidas a la juventud. Isoluz representa así la capacidad de una empresa malagueña para competir en mercados exigentes, innovar y proyectar su actividad más allá de nuestra provincia.

OWO, Premio Generando Futuro, es una empresa tecnológica nacida en Málaga que ha desarrollado una innovadora tecnología háptica capaz de transmitir sensaciones físicas reales, transformando la manera en que las personas interactúan con los entornos digitales.

Su tecnología propia, protegida mediante tres familias de patentes con cobertura en más de 50 países, abre nuevas posibilidades en ámbitos como los videojuegos, la formación, la simulación y la defensa. Todos sus desarrollos, desde las prendas hápticas y los dispositivos electrónicos hasta el software que los hace funcionar, se diseñan y fabrican en Málaga.

Con una marcada vocación internacional, OWO ha conseguido llevar sus productos a más de 50 países, con Estados Unidos como principal mercado, y establecer colaboraciones con grandes compañías del sector del entretenimiento.

En los últimos años, ha ampliado su actividad al ámbito de la defensa y la seguridad, desarrollando soluciones avanzadas de entrenamiento para unidades policiales y militares mediante experiencias virtuales y simuladas de gran realismo. Su trayectoria demuestra el potencial del talento malagueño para generar tecnología propia, competir internacionalmente y abrir nuevas oportunidades de desarrollo empresarial.

Por otro lado, el Premio Acción Social ha sido para Fundación Vithas, una entidad sin ánimo de lucro constituida en 2003, cuya actividad se orienta a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mediante la investigación médica, la formación de profesionales sanitarios y la acción social.

Su labor contribuye al avance del conocimiento científico y a la mejora de la atención sanitaria, promoviendo proyectos de investigación, formación especializada, becas y actividades divulgativas relacionadas con la prevención y el cuidado de la salud.

Junto a esta vertiente científica y formativa, Fundación Vithas desarrolla iniciativas de asistencia social y sanitaria, colaborando con organizaciones no gubernamentales, asociaciones y otras fundaciones para atender necesidades sociales y favorecer el acceso a la atención y al conocimiento sanitario.

Su actividad incluye el impulso de proyectos solidarios, acciones de voluntariado y programas de colaboración con entidades sociales. Una labor que refleja su vocación de servicio y su apuesta por una medicina comprometida con las personas, situando la solidaridad, el conocimiento y la atención a quienes más lo necesitan en el centro de su actuación.