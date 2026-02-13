Presa de Montejaque "funciona" y comienza a aliviar agua: "Los mecanismos de sifones están haciendo su trabajo".

Presa de Montejaque. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado este viernes que la "fallida presa" de Los Caballeros, en el municipio malagueño de Montejaque, "funciona, para sorpresa de algunos", después de que se haya alcanzado la coronación y esté aliviando agua.

En un mensaje en redes sociales, acompañado por un video de la presa, Navarro ha explicado que "los mecanismos de sifones están haciendo su trabajo". "Río abajo, las familias que pueden verse afectadas por la eventual crecida del Guadiaro, están desde hace días desalojadas y no corren peligro".

"Ahora el agua pasará por casi ocho kilómetros de cueva del Hundidero, que laminará el caudal entrante, para llegar a la salida del Gato con menos fuerza y cantidad", ha sostenido, al tiempo que ha agregado que "creo que podemos estar satisfechos de un trabajo minucioso en el que se han implicado decenas de profesionales estos días".

Desde los Ayuntamientos, en publicaciones en sus redes sociales consultadas por Europa Press, también han dado cuenta de ello. Así, el Consistorio de Benaoján ha indicado que la presa "ya está vertiendo por aliviadero superior, demostrando que funcionan los sifones y el mecanismo que tiene sin probar desde hace más de un siglo".

"Tenemos que estar contentos. Ahora los expertos van a comprobar cómo funciona tras la laminación del sistema de cuevas Hundidero-Gato y van a estar muy pendientes del cauce", añaden, al tiempo que insisten en que "hay que seguir tranquilos de que los trabajos preventivos se han hecho y no hay riesgos para la población".

De igual modo, desde el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, municipio en el que también hay vecinos que permanecen desalojados de manera preventiva de la Zona de la Estación de Cortes, han incidido en las "buenas noticias" que supone que la presa esté aliviando agua.

"Nos mantenemos pendientes al cauce del río a su paso por Estación de Cortes y además, en continuo contacto con Benaoján y Jimera", han añadido en el mensaje.

De igual modo, desde el Ayuntamiento de Montejaque también han dado cuenta de la información, al tiempo que también han incidido en que "hoy, más que nunca, los vecinos de la zona pueden estar tranquilos" "Seguimos transmitiendo un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos. La presa continúa bajo control y está funcionando conforme a lo previsto". "Los sistemas de supervisión y seguridad operan con normalidad, y en todo momento se ha realizado y se sigue realizando un seguimiento constante de la situación", han abundado.

Cabe recordar, por otro lado, que sobre la presa el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló que "es ahora mismo lo que nos ocupa especialmente", recordando que sigue el desalojo preventivo de personas de Benaoján, a las que se suman esta docena de personas, y del pueblo limítrofe Jimera de Líbar.

"Se está, tanto desde el punto de vista geológico, monitorizando cuál es el espacio perimetral de esa presa para comprobar cuál es el nivel del acuífero que hay en torno a la misma", así como "vigilancia absoluta por parte de Guardia Civil y de la UME en cuanto a los caudales y, por supuesto, de los profesionales", aseguró.