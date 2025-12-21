La presidencia de la Audiencia destaca la especialización de Málaga con una de las tres secciones de infancia de España

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha destacado la especialización que será para Málaga el disponer de una de las tres secciones de Infancia y Adolescencia que van a comenzar a trabajar ahora en España y ha asegurado que estarán "vigilantes" sobre el funcionamiento de los órganos de Violencia contra la Mujer una vez que han asumido procedimientos de delitos sexuales.

En una entrevista con Europa Press, García ha recordado que a través de un decreto el Gobierno acordó la creación de estas tres secciones especializadas --además de Málaga, en Madrid y en Barcelona-- y ha creado un puesto judicial para poner en marcha a partir del 31 de diciembre esta sección.

Así, la presidenta de la Audiencia ha explicado que estas sección, "experiencia piloto", tienen su origen con el objetivo de que "los delitos cometidos contra los niños, las niñas y los adolescentes se vean por unos jueces especializados en esta materia" y, así, potenciar la protección a esta parte de la población.

"Igual que tenemos una perspectiva de género tan importante a la hora de todas las causas relativas a violencia contra la mujer, es importante esa perspectiva de la infancia, esa protección especial de los menores y adolescentes", ha expresado.

Sobre la elección de Málaga, ha dicho que se entiende que ha sido tras un estudio "de la carga de trabajo, de la importancia, del peso que tiene Málaga y de la cantidad de causas y la complejidad de las mismas y como un partido judicial relevante a efectos de poner en marcha esta sección".

Por otra parte, García, que está en el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han analizado las nuevas competencias de delitos sexuales de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, ha recordado que en Málaga en esta materia se crea este año un puesto judicial más, con lo que son cinco los que hay.

Así, ha incidido en que "se trata de que las secciones de violencia de género estén lo suficientemente dotadas para poder asumir esas nuevas competencias" y ha explicado que hay un debate jurídico sobre esa ampliación de las competencias, al entenderse que "la violencia de género es más amplia, porque a la mujer que se le agrede sexualmente, lo es por el hecho de ser mujer, con lo que es una violencia de género también".

Las nuevas competencias incluyen delitos de matrimonio forzados, acoso sexual, mutilación genital y también delitos de trata, "que son complejos", que tienen otros delitos conexos que van a tener que verse y que, aunque el número "no es tan elevado", cuando llega un asunto de esos requiere "una mayor dedicación", ha asegurado.

Por este aumento de competencias, "a las secciones que van a llevar esta materia hay que darle la dotación correspondiente", ha insistido la magistrada, por lo que ha dicho que "tenemos que estar muy alerta de seguir reclamando nuevos puestos judiciales, más jueces en definitiva, más magistrados, para poder atender todo eso".

En este punto, en el caso de Málaga capital, que tendrá cinco magistrados, "haremos el seguimiento", ha señalado, apuntando que van "a analizar la carga de trabajo para estar muy pendientes, para poder pedir, si en definitiva van sobrecargados, una ampliación".

También se ha referido a otra "dicotomía" que se plantea sobre quién tiene competencias para investigar los delitos contra la libertad sexual de las niñas, si los órganos de Violencia contra la Mujer o el nuevo de Infancia y Adolescencia; algo en lo que "no hay ahora mismo una unanimidad en la interpretación" sino "varias posturas".