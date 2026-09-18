El presidente de la Diputación de Málaga destaca la importancia del sector primario en la economía y vida de los pueblos

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, hablando durante su visita a Agropavón - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asistido en Casarabonela (Málaga) a la jornada de puertas abiertas de 'Agropavón', donde ha conocido de primera mano el trabajo que desarrolla esta empresa vinculada a la agricultura y a la ganadería de vacuno y ha destacado la importancia del sector primario para la economía y la vida de los pueblos de la provincia.

Durante la visita, Salado ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros, "porque permiten escuchar directamente a quienes trabajan cada día en el sector primario y conocer mejor sus necesidades y oportunidades".

El presidente ha destacado que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria son sectores "esenciales para muchos municipios de la provincia", especialmente en el interior y en las zonas rurales, por su contribución al mantenimiento del empleo, la actividad económica y la población. En este sentido, ha afirmado que "apoyar al campo es apoyar también el futuro de nuestros municipios y el equilibrio territorial de la provincia".

Asimismo, ha recordado que la Diputación ha anunciado nuevas ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria, la agricultura, la ganadería y la pesca, con una dotación de más de 5,4 millones de euros, un 80% más que el año pasado. Estas ayudas estarán destinadas tanto a gastos corrientes como a inversiones para modernización, maquinaria, digitalización y mejora de los procesos productivos.

Salado ha incidido en el respaldo de la Diputación al sector primario se completa con acciones de promoción y visibilidad a través de iniciativas como Sabor a Málaga.

Ha recordado la presencia esta semana de la institución provincial junto a productores malagueños en 'Fromago', en Zamora, una de las grandes citas del sector quesero y agroalimentario, y el "compromiso de la Diputación de seguir apoyando al tejido agroalimentario malagueño para fortalecer su posicionamiento, generar oportunidades y contribuir al desarrollo de los pueblos de la provincia".