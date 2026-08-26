El presidente de la Diputación de Málaga recibe al CAB Estepona antes de su temporada debut en competición europea

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a las jugadoras del CAB Estepona - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido al Club Amigos del Baloncesto Estepona (CAB Estepona) antes del inicio de una temporada en la que el conjunto malagueño afrontará su debut en competición europea tras consolidarse en la Liga Femenina Endesa, máxima categoría nacional del baloncesto femenino.

Durante el encuentro, Salado ha felicitado al club por su trayectoria y por una primera temporada en la élite en la que superó ampliamente el objetivo de la permanencia, finalizando en octava posición y clasificándose para los playoffs por el título.

El CAB Estepona disputará esta temporada la Liga Femenina Endesa y la fase previa de la EuroCupWomen, en la que se enfrentará al GEAS Basket de Milán.

El partido de ida se celebrará el 24 de septiembre en el pabellón José Antonio Pineda de Estepona y la vuelta tendrá lugar el 1 de octubre en Milán.

El presidente de la Diputación ha destacado que "la provincia está muy orgullosa del CAB Estepona, un proyecto que nace de la cantera, que ha crecido con esfuerzo y que ahora va a llevar el nombre de Estepona y de Málaga por Europa".

Salado ha subrayado que "desde la Diputación vamos a seguir apoyando al deporte malagueño porque detrás de los clubes de élite también hay niños y niñas que se ilusionan, practican deporte y sueñan con llegar algún día a la máxima categoría".

En este sentido, el presidente ha recordado que el apoyo de la institución provincial al CAB Estepona se articula a través de subvenciones destinadas a contribuir a sufragar los costes derivados de competir al máximo nivel, como desplazamientos, estructura deportiva y otros gastos asociados a la competición.

Desde la Diputación de Málaga señalan que de esta manera mantienen su compromiso con el conjunto del tejido deportivo de la provincia, con especial atención a los clubes que compiten en categorías nacionales e internacionales, y refuerza su apuesta por el deporte femenino como elemento de igualdad y proyección de la imagen de Málaga dentro y fuera de España.