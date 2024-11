El presupuesto del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) para 2025 alcanza casi los 118 millones

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El presupuesto de Torremolinos (Málaga) para 2025 alcanza casi los 118 millones de euros impulsando la regeneración urbana, las infraestructuras deportivas, la seguridad o las políticas sociales.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, acompañada por el concejal de Hacienda, Miguel Quesada y el resto de miembros de su equipo de Gobierno, ha presentado los presupuestos municipales para 2025, "el fruto de un esfuerzo y de un trabajo colectivo que va a suponer una mejora cuantitativa y cualitativa de Torremolinos".

"Lo hacemos, en primer lugar, en tiempo y forma, el mismo día que se convocan las comisiones informativas que preceden al pleno de presupuestos, que se celebrará a finales de mes. Una vez más desde la llegada de este equipo de gobierno, unos presupuestos hechos a tiempo, sin prórrogas ni remiendos que puedan perjudicar el crecimiento de nuestra ciudad. Y además, cumpliendo una premisa que, si me permiten, y no es una crítica, hay otros muchos ayuntamientos que, por las circunstancias, no han podido cumplir", ha declarado Del Cid.

Ha valorado que las cuentas "aumentan en ingresos", pero "que no conllevan ninguna subida directa de impuestos a los torremolinenses. Digo que es difícil de conseguir no porque no haya sido la voluntad de otros alcaldes y alcaldesas subir los impuestos, sino porque el Gobierno central lo ha puesto realmente complicado, derivando en los ayuntamientos la nueva tasa que regula el tratamiento y gestión de los residuos".

"Este equipo de gobierno tiene una cosa clara: los torremolinenses no van a pagar ni un euro de más de lo que corresponda por el coste de un servicio público. Lo que nos ha hecho llevar a cabo una serie de medidas que nos han permitido, insisto, y en pocos ayuntamientos ha ocurrido, no subir la tasa de basura a los vecinos, y quiero felicitar a la Delegación de Hacienda por este trabajo", ha proseguido Del Cid.

Por otro lado, también ha destacado el pago medio a proveedores y que, como ha detallado, "a día de hoy se sitúa en los 36 días". "Un compromiso con nuestro tejido empresarial y una mejora destacada si tenemos en cuanto que, al llegar este equipo de gobierno, el pago medio a proveedores se situaba por encima de los 200 días".

PRESUPUESTOS 2025

Las cuentas de Torremolinos para 2025 contemplan 117,9 millones de euros de ingresos, lo que supone un aumento de un 2,47 por ciento respecto al año anterior.

Se trata, por tanto, de "unos presupuestos que crecen, que van a más, y que sacan el máximo partido al dinero de los torremolinenses. Este aumento de ingresos ha sido posible, entre otras cuestiones, principalmente por dos razones", siendo la primera "por el enorme trabajo de actualización de ordenanzas y tasas que se han hecho, algunas sin tocar desde hace más de veinte años, y que hacían que el coste de algunos servicios estuviera infrafinanciado".

"Esta realidad, heredada de anteriores gestores, había sido afrontada de otra manera, de ahí que los vecinos hayan tenido que sufrir subidas indiscriminadas e injustificadas de tasas municipales en el pasado. Pero gracias a este esfuerzo, de callejero fiscal, de tasas actualizadas y equilibradas con los municipios del entorno, no hemos tenido que acudir a la vía fácil, que es castigar al torremolinense con el IBI y con la tasa de basura", ha explicado la alcaldesa.

"El segundo factor que ha propiciado que sean unas cuentas de crecimiento es la disminución del capítulo 1, del gasto del personal, que desciende en dos millones de euros, en respuesta a un esfuerzo de racionalización y agilización de la administración pública", ha añadido.

Así, ha continuado, "partimos con un presupuesto que aumenta sus ingresos, que no sube impuestos directos y que racionaliza los gastos de la administración pública. O dicho de otra forma, unas cuentas que crecen y que permiten, y eso es lo importante, mejorar Torremolinos", ha aclarado Del Cid.

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS

En relación con las infraestructuras y equipamientos, Del Cid ha aludido a la rehabilitación de la casa María Barrabino, que cuenta con una inversión total de más de 1,6 millones de euros "y que nos permitirá ganar un nuevo espacio cultural en la ciudad, además de ensalzar y proteger nuestro patrimonio histórico".

"Estas cuentas también dan continuidad a la mejora de calles y espacios públicos de Torremolinos, como es calle Europa, cuya remodelación de la parte central y el acerado este cuenta con una inversión total de más de 650.000 euros, o calle Niña de Oro, con una inversión que supera los 360.000 euros.Todo ello, en la misma línea de renovación estética y en materia de accesibilidad como es el caso de la plaza Vicente Aleixandre".

Asimismo, ha explicado que "el nuevo edificio social, en el antiguo mercado, uno de los logros de gestión de este equipo de gobierno y que en pocas semanas estará a pleno rendimiento, también será objeto de inversión en estas cuentas, con un proyecto para rehabilitar el entorno que contará con cerca de 600.000 euros".

Otra partida "importante" es para un proyecto en materia de saneamiento que va a suponer la llegada del agua regenerada a Torremolinos. "Una de las asignaturas pendientes que a lo largo de 2025 podrá ser una realidad gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y Torremolinos, que pone más de 740.000 euros para el desarrollo de esta infraestructura por la linde este de la ciudad".

También se avanzará en la inversión para la segunda fase de saneamiento de la Cañada de los Cardos. "Aumentando la partida prevista en los presupuestos de 2024 hasta superar el millón de euros para 2025", ha explicado.

En materia de equipamientos e infraestructuras en relación con el deporte ha destacado la rehabilitación del Pabellón del San Francisco de Asís, para el que hay consignados en presupuestos más de 600.000 euros, así como otros proyectos como la pista de patinaje cubierta.

POLÍTICAS SOCIALES Y SEGURIDAD

Por otro lado, ha asegurado que son los presupuestos "más sociales de la historia de Torremolinos". Este capítulo asciende hasta los 7,19 millones de euros más, "lo que supone un incremento de 1,21 millones de euros".

También ha incidido en la mejora en materia de seguridad, precisando que se contemplan la incorporación de los doce nuevos efectivos de la Policía Local. Así como importantes mejoras de recursos materiales tanto en Policía como en Protección Civil, así como en bomberos. Las partidas dedicadas a seguridad aumentan más de un 17% respecto al año anterior.

Sobre movilidad, entre otros, ha dicho que el presupuesto de esta delegación pasa de 300.000 a 528.000 euros, "debido a que, después de más de treinta años, se van a regularizar las dos líneas de autobús de Torremolinos, que pasarán a ser cien por cien municipal".

Por otro lado, la alcaldesa ha detallado el aumento del presupuesto en cultura, ha aludido, asimismo, a educación, o las mejoras en mayores y juventud.

Del Cid, además, ha valorado aspectos "importantes" para el tejido empresarial. Uno de ellos en relación con el planeamiento, ya que se contempla "una partida de 600.000 euros destinadas a los trabajos relacionados con la redacción del nuevo plan, fundamental para que el nuevo PGOU sea una realidad lo antes posible". También se incremetnar partidas sobre fomento del empleo, y comercio, con un 57,30 por ciento más.

Sobre turismo, entre otras novedades está la renovada apuesta por el turismo azul, de la mano de la AMT, por un lado, y también para reforzar la llegada de la primera base náutica de la historia de Torremolinos, "de la que tendremos novedades muy pronto", ha concluido Del Cid.