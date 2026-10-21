El presupuesto global de la Diputación de Málaga para 2027 alcanzará los 550 millones de euros

Pleno ordinario de octubre de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles las líneas fundamentales para los presupuestos globales de la institución provincial para 2027 dirigido a todas sus líneas dependientes. El montante alcanzará los 550 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al aprobado en 2026 de un 6,6%.

El presupuesto incluye las cuentas de la propia Diputación y las del Consorcio Provincial de Bomberos, el Patronato de Recaudación Provincial, el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, Turismo y Planificación Costa del Sol, el Consorcio Provincial del Agua, el Consorcio Parque de Maquinaria Zona Nororiental y la Fundación Madeca.

El presupuesto exclusivo de la Diputación se situará en unos 427 millones de euros, 45 millones más que el aprobado este año, lo que supone un incremento cercano al 12%.

Asimismo, el Consorcio de Bomberos recibirá un presupuesto de 42,7 millones de euros), el Consorcio de Residuos de 32,5 millones de euros y el Consorcio del Agua 5,2 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha indicado que las cifras generales que se han aportado tienen que perfilarse en los próximos días y ha anunciado que en noviembre se aprobará de forma inicial el presupuesto final de todo el sector público provincial.

Salado ha explicado que "la información sobre las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio siguiente tiene que remitirse obligatoriamente al Ministerio de Hacienda antes del 1 de octubre".

En la misma línea, ha recordado que "a mediados de septiembre se envió la documentación requerida, por lo que se han cumplido los plazos, aunque finalmente el Gobierno ha ampliado las fechas de presentación".

En el pleno de este miércoles también se ha dado luz verde al límite de gasto computable no financiero de los presupuestos que integran el sector público provincial para el ejercicio 2027.