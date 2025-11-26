Protección Civil programa en dos distritos de Málaga nuevas jornadas para formar sobre cómo actuar ante fuertes lluvias

Archivo - Imagen de archivo de personas recogiendo el mobiliario de una terraza en Málaga capital ante las inundaciones por una borrasca. - Álex Zea - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga ha organizado nuevas jornadas divulgativas en los distritos de la capital para informar a la ciudadanía sobre las medidas de prevención que se pueden adoptar y cómo actuar en caso de fuertes precipitaciones.

Tras la charla impartida por miembros de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil el pasado 18 de noviembre en Campanillas, la programación continuará el próximo martes 2 de diciembre en el Distrito Este con una sesión prevista a las 17.00 horas en el salón de actos de la Junta Municipal de Distrito, avenida Juan Sebastián Elcano, 133.

Asimismo, seguirá el jueves 4 en Churriana, también a las 17.00 horas y en el salón de actos de la Junta Municipal de Distrito (plaza de la Inmaculada, 14). En ambos casos, la entrada es gratuita hasta completar aforo.

En estas jornadas se explicará a la ciudadanía en qué circunstancias se activan los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o las alertas de Protección Civil, cuál es el procedimiento de actuación para coordinar la respuesta ante el riesgo de inundaciones establecido en el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga o qué medios y recursos se activan en función del nivel de riesgo.

Además, se incidirá en la importancia de no hacer caso a los bulos, recomendando el acceso sólo a información verificada, es decir, la difundida por administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otras.

Esta acción divulgativa forma parte del programa de cultura preventiva de la AVPC, a través de la que se imparten formaciones a la población, con especial atención a los centros educativos, y se editan guías con información útil y consejos sobre distintas materias --inundaciones, incendios, ahogamiento, terremotos o aglomeraciones de personas--.

Dichas guías son distribuidas por efectivos de Protección Civil durante los dispositivos establecidos en distintos eventos, además de en las formaciones de autoprotección que se imparten a lo largo del año. Asimismo, están disponibles en la página web de Protección Civil -- https://proteccioncivil.malaga.eu/medidas-de-autoproteccion/ --.

RECOMENDACIONES

En el caso de la guía elaborada sobre riesgos de inundaciones, las principales recomendaciones son que antes del inicio de la hora prevista de lluvias se retiren del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser desplazados, como macetas o toldos; además de colocar en las zonas altas los objetos de mayor valor, junto a la documentación de identificación personal para evitar que se mojen.

También se recomienda tener preparada una linterna por si se interrumpiera el suministro eléctrico y no aparcar en cauces secos ni en la orilla de ríos para evitar ser sorprendido por la crecida.

Durante el periodo de lluvia, se insta a cerrar puertas y ventanas para evitar daños, no tocar ningún aparato eléctrico que esté conectado y mojado; y si la lluvia sorprende en la calle, no atravesar tramos inundados, además de localizar en todo caso las zonas más altas para dirigirse a ellas en caso necesario y alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas.

En lo que respecta a la carretera, se recomienda evitar desplazamientos, especialmente de noche; y si hay necesidad imperiosa de utilizar el coche, circular preferentemente por autovías y autopistas, así como prestar atención a posibles corrimientos de tierra o socavones en la calzada.

También se señala que si se tienen problemas de visibilidad, parar en el arcén y señalizar la posición y se recomienda prepararse para abandonar el vehículo si se atasca y el agua sube por encima del eje de la rueda y salir por las ventanillas si sigue subiendo el nivel, además de evitar balsas de agua y zonas inundadas y circular con marchas cortas y avanzar despacio.