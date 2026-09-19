El proyecto Málaga Lectora lleva la lectura y la creación literaria a distintas localidades de la provincia

Cartel del proyecto Málaga Lectora de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Málaga Lectora llevará la lectura y la creación literaria a distintas localidades de la provincia, de forma que jóvenes de 14 a 18 años de institutos, así como jóvenes en riesgo de exclusión cultural, adultos y mediatores culturales de los municipios de Cártama, Monda y Almáchar, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, participarán en el programa.

Se trata de un proyecto de la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga junto con la Escuela Metáfora, con el eje literario de la obra 'La playa de los cristales' del escritor Perro Ramos, que además participará en algunos encuentros literarios, han informado desde la institución provincial en una nota.

Así lo ha recordado el vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, que ha celebrado esta iniciativa "que permite a personas de todas las edades, con especial incidencia en los jóvenes, a desarrollar su creatividad en torno al mundo de las letras de la mano una reputada escuela acreditada por la Agencia Española de Calidad Literaria".

La iniciativa combinará talleres de lectura y escritura creativa, actividades de lectura temática y encuentros con el autor. Además, como resultado del proceso creativo, la Escuela Metáfora llevará a cabo una recopilación, selección y edición de los textos creados por los participantes que formarán parte de una antología vinculada a Málaga Lectora 2026, con el fin de conservar y difundir el resultado creativo de los participantes y favorecer la continuidad del proyecto.

El municipio de Cártama será la primera parada los días 24, 25 de septiembre y el 2 de octubre con actividades en Biblioteca de Cártama Estación. Los interesados en las últimas plazas pueden inscribirse en la web de Escuela Metáfora https://escuelametafora.com/solicitud-curso-o-taller/ . El programa continuará durante el mes de octubre en Monda y en noviembre en Almáchar.

Cada actividad contará con un único grupo de participantes con un máximo de 30 personas por actividad. Los talleres tendrán una duración aproximada de hora y media y los encuentros literarios con el autor Pedro Ramos será de una hora.

El programa busca crear un recorrido que vaya de la lectura a la creación y de la creación al encuentro con el autor, permitiendo a los participantes reflexionar sobre la literatura y experimentar con la escritura y compartir sus experiencias.

Málaga Lectora 2026 cuenta con la participación y colaboración de las bibliotecas municipales y los centros de educación secundaria de las localidades participantes.