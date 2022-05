Un proyecto para producir materiales a partir de residuos gana el programa Explorer 'Jóvenes con Soluciones' en Málaga

MÁLAGA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de 2022 del programa Explorer 'Jóvenes con Soluciones', que comenzó en enero, ya tiene vencedor en Málaga. Se trata del proyecto Southern Biorefinery, una iniciativa que ha nacido con la idea de producir materiales a partir de residuos, generando así valor añadido a los residuos, no solo con métodos tradicionales, sino con las tecnologías más avanzadas en el sector del reciclado y materiales.

Southern Biorrefinery es una iniciativa ubicada dentro de los sectores industriales de reciclaje de residuos y bioquímico. Este proyecto pretende resolver el problema de la dependencia del petróleo en la industria y, para ello, proponen como solución la fabricación de un bioplástico biodegradable, ecológico y que siga la senda de la economía circular, han explicado desde Málaga TechPark en un comunicado.

"El proyecto tiene como objetivo la creación de una empresa de índole industrial/bioquímico capaz de darle una vida útil más allá de la tradicional a los residuos y crear un bioplástico "a la carta" para un cliente, siendo el el PVC biológico el primer bioplástic a crear como primera línea de producción", han asegurado desde Souther Biorrefinery.

"Este reconocimiento ha supuesto que nuestro proyecto alcance o esté en vías de alcanzar la fase de prototipado. Ahora mismo, el proyecto se encuentra en fase semilla, a punto de entrar en prototipado de laboratorio", aclaran.

El proyecto ganador disfrutará como premio, en julio de 2022, del Explorer Trip, una semana de inmersión junto a cientos de emprendedores iberoamericanos en el hub de innovación EIA (European Innovation Academy), en la ciudad de Oporto.

Además, junto con el resto de proyectos participantes, obtendrán un certificado de participación y el acceso a una comunidad global de jóvenes innovadores que va a ir creciendo, edición tras edición, con la incorporación de Explorer Spaces americanos y europeos.

SOBRE EL PROGRAMA

El programa Explorer 'Jóvenes con Soluciones', promovido por el Banco Santander y el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y coordinado por Link by UMA y Málaga TechPark, tiene como finalidad ayudar a los jóvenes emprendedores a desarrollar sus proyectos empresariales, se ha llevado a cabo en el centro Málaga Space, situado en el edificio The Green Ray by PTA - UMA.

Durante 12 semanas, del 24 de enero al 24 de abril y en formato semipresencial, se han transformado los proyectos en soluciones que contribuyan a lograr los ODS 2030. Explorer está diseñado con un enfoque práctico, basado en dinámicas de aprendizaje social, con la finalidad de convertirse en parte activa del cambio a través de la puesta en marcha de proyectos económicamente sostenibles.

El programa ha contado con un amplio programa formativo que ha estado acompañado por una mentorización individualizada de expertos para cada proyecto participante. Además, se han impartido una serie de talleres prácticos entre los que cabe destacar el taller sobre 'Cómo aplicar el modelo Canvas' y el de 'Técnicas de marketing y ventas', impartidos por Daniel Salobreña y Jesús Pedrero respectivamente.

Los proyectos empresariales que han conseguido llegar hasta el final en esta edición del programa han sido: To Door, MateBuy, Tu Bookshop, Legal Visor, Fitnaga, Aplicación Bima, Chic Club, Southern Biorefinery, Watch Maps, Icarus Nova y Upgrowz.