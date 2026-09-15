La prueba deportiva de subida de La Reina cumple este año su 41 edición y tendrá lugar este sábado en Málaga

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MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prueba deportiva a la subida de La Reina cumple este año su XLI edición que tendrá lugar este sábado 19 de septiembre. Los participantes recorrerán más de 15 kilómetros y las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través de la página web del evento.

La prueba comenzará a las 10,00 horas y saldrá desde la explanada del Pabellón Queipo de Llano, en la zona de Ciudad Jardín. Desde este punto, los participantes recorrerán el puerto de montaña hasta llegar a la cima de los Montes de Málaga.

El concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, junto al diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; el delegado provincial de la Federación Andaluza de Ciclismo, Daniel Ortiz; y el director general de Deporinter, Joaquín Cuevas, ha presentado la prueba este martes.

Los participantes realizarán el recorrido una pendiente media del 5,6% y un desnivel acumulado de 900 metros. El comienzo de la prueba tendrá un itinerario de 3,8 kilómetros que discurrirá entre las barriadas de Ciudad Jardín y Capuchinos, hasta llegar a Fuente Olletas.

El cruce de la calle Olletas con el Camino del Colmenar será el punto de arranque real y a partir de ahí se cronometrará a los participantes que subirán hasta el Puerto del León para llegar a la Fuente de la Reina, que tiene unas pendientes de hasta el 10% de desnivel.

El récord masculino de la prueba está fijado en 36 minutos y cinco segundos, conseguido por 'Quillo' Márquez; y el femenino es de 42 minutos y 15 segundos, de Natalia Fischer, ambos deportistas locales.

La organización ha establecido, como en ediciones anteriores, un trofeo y premio especial de 500 euros por categoría para los ciclistas que superen dichas marcas, un aliciente más para participar en la prueba.

A lo largo de su historia, la Subida a la Fuente de la Reina ha contado con la participación de grandes nombres del ciclismo como Alberto Contador, Alejandro Valverde e Igor Astarloa, además del propio José "Quillo" Márquez, consolidándose como una prueba estrechamente vinculada a la historia del ciclismo malagueño.