El PSOE afea la "privatización encubierta" del Parque Oeste de Málaga tras el cierre parcial del recinto por un festival

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha reprochado al alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, la "privatización encubierta" del Parque Oeste, en el distrito de Carretera de Cádiz, debido al cierre parcial del recinto durante la preparación y posterior celebración del Festival de Linternas.

Durante una concentración vecinal que ha reunido en la mañana de este domingo a dos centenares de personas en el Parque del Oeste, según cifras proporcionadas por la formación, la representante socialista ha avanzado que "el PSOE llevará sus voces al Ayuntamiento de Málaga".

Medina ha afeado al Ayuntamiento que, con el pretexto de la celebración de un evento privado hasta febrero de 2025, el equipo de Gobierno "ha cerrado más de la mitad de este parque" con unas vallas que acotan los trabajos de instalación del Festival de las Linternas, espectáculo lumínico cuyas entradas rondarán entre los 14 (venta anticipada) y los 20 euros.

La socialista ha atendido 'in situ', según el PSOE, reclamaciones de vecinos que pensaban que "la visita sería gratuita. No sólo no lo es, sino que ya se ha cerrado más de la mitad del parque y se impide el paseo de los malagueños sin informar previamente, lo que ha dado lugar a una fuerte contestación vecinal".

Ha añadido que "esto es una privatización encubierta de Paco de la Torre, que tendrá que explicar qué contraprestación tiene para la ciudad que se le hurte a cientos de personas que cada día vienen aquí su disfrute del Parque del Oeste".

"Privatizar más del 50% de esta zona verde y acotar con vallas el paso es un abuso, una actuación que tendrá que explicar el equipo de Gobierno porque no ha informado a través de los consejos de distritos y la información que se trasladó a las asociaciones de vecinos no se corresponde con la realidad", ha explicado la edil del PSOE, que defenderá una moción sobre este asunto durante la comisión de Sostenibilidad Ambiental.

Además, la socialista advierte de que este cierre perimetral al paso de las personas "se trata de una decisión unilateral, porque no se ha consultado a los grupos de la oposición ni se ha debatido en los consejos de Limposam o del distrito. Además, Paco de la Torre no debería señalar este espectáculo como dinamizador para la zona, porque la entrada por una visita de 25 minutos no es precisamente barata, hasta 20 euros en taquilla", ha expresado Begoña Medina.

"Al final, el PP utiliza el rodillo de su mayoría absoluta para apretar más la economía de los malagueños en los barrios y, además, como es éste el caso, privatizar un espacio público que es el Parque del Oeste durante más de cuatro meses", ha expresado la socialista.

Medina ha recriminado al equipo de Gobierno 'popular' que "mientras los partidos de la izquierda abogamos por que los ciudadanos ganen cada vez más terrenos en el marco de los servicios públicos, el PP de Málaga privatiza día a día todo los espacios públicos, como es el caso de este parque que creó el alcalde socialista Pedro Aparicio en el año 1992 y que frecuentan diariamente centenares de residentes del distrito de Carretera de Cádiz y que visitan personas de toda Málaga".