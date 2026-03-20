El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga califica de "fantasmada" los puentes-plaza para el Guadalmedina

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto con ediles socialistas - PSOE

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado el "estado deplorable" en el que se encuentra el cauce del río Guadalmedina por "la dejadez de funciones del equipo de gobierno del Partido Popular, que en lugar de limpiarlo y renaturalizarlo pretende echar más hormigón".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha manifestado que "los puentes-plaza de Francisco de la Torre son una idea peregrina, una fantasmada más que no da respuesta a las necesidades del Guadalmedina. Lo que hace falta es un río vivo, regenerado e integrado en la ciudad".

Pérez ha exigido un plan completo que abarque desde la presa hasta la desembocadura y garantice un desagüe de 600 metros cúbicos por segundo para proteger la ciudad ante posibles crecidas. "No hacen falta más inventos ni más hormigón, lo que necesita el río es una renaturalización real que lo saque del abandono en el que se encuentra ahora mismo", ha agregado.

En este sentido, ha recordado que el mantenimiento del cauce urbano corresponde al Ayuntamiento y ha criticado que "solo hacen un mantenimiento desde el puente de la Rosaleda hacia abajo, pero son incapaces de seguir con el mantenimiento hacia arriba, dejando en el abandono a barrios como Palma-Palmilla y Ciudad Jardín".

Además, el socialista ha advertido de "las consecuencias directas de esta falta de actuación". "Si no se está en buenas condiciones el río, si no se cuida bien, se generan situaciones indeseadas como plagas de mosquitos o ratas", ha señalado.

Por ello, ha defendido que "tener en condiciones el río es también tener en condiciones a los barrios" y ha insistido en "la necesidad de actuar de forma integral en estos distritos".

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal socialista, Begoña Medina, ha criticado desde el propio cauce del río "el estado de abandono, la falta de limpieza y de mantenimiento del espacio verde", al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento "tiene la competencia exclusiva sobre la conservación de los cauces, tal y como estableció el Tribunal Supremo en 2017". "No pueden mirar para otro lado", ha afirmado.

Medina ha reclamado la puesta en marcha de un plan anual de limpieza de cauces y arroyos y ha criticado que el Ayuntamiento "solo actúa dos meses al año de forma reactiva". "Ante el cambio climático, con episodios cada vez más imprevisibles, es imprescindible una planificación continua que garantice la seguridad y evite también la contaminación de nuestras playas", ha apostillado.

En lo que respecta al distrito, el secretario general del PSOE en Palma-Palmilla y diputado nacional, Ignacio López, ha criticado que "no hay espacio público en el distrito que no tenga un déficit de cuidado y mantenimiento", al tiempo que ha señalado que el cauce del río "está sucio, poco mantenido y es un nido de ratas que hace inasumible pasar por este espacio".