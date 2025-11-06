El PSOE califica de "atentado" que la Diputación de Málaga "recorte ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes"

El grupo provincial del PSOE en la Diputación de Málaga junto a representantes del partido socialista de Antequera y su comarca. - PSOE

Los socialistas critican el que consideran "sectarismo político" del presidente de la institución, Francisco Salado

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, ha criticado en la comarca de Antequera la decisión de la Diputación "de recortar las ayudas económicas del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) a los municipios menores de 20.000 habitantes", unas ayudas que los socialistas consideran imprescindibles para el desarrollo de los pueblos con menos recursos y más afectados por la despoblación.

En rueda de prensa junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, ha señalado que "desde la Diputación de Málaga tenemos un presidente que cada día ejerce más el sectarismo político desde la institución que gobierna con mayoría absoluta".

"El último atentado que ha cometido con los municipios más pequeños ha sido recortar las ayudas económicas del plan de asistencia, que son absolutamente indispensables para el desarrollo de los municipios con menos capacidad de inversión y que, en muchos casos, dependen de esos fondos para sacar adelante proyectos", ha manifestado.

González ha recordado que el grupo socialista en la Diputación "siempre ha defendido la igualdad en el reparto de los fondos", pero ha precisado que "eso no significa retirar recursos a los pueblos pequeños para dárselos a los grandes municipios, como está haciendo el PP".

"Como alcalde que he sido de un municipio de casi 100.000 habitantes, siempre he reivindicado un reparto justo, pero nunca a costa de los pueblos menores de 20.000 habitantes, que son precisamente los que más apoyo necesitan de la Diputación", ha explicado.

El portavoz socialista ha señalado que esta reivindicación se enmarca en una campaña que el PSOE está desarrollando en distintos municipios de la provincia, y que este jueves presenta en Fuente de Piedra y Humilladero, "para recordar que el fin último de la Diputación de Málaga es ayudar a los municipios menores de 20.000 habitantes".

DEMANDAS EN LA COMARCA DE ANTEQUERA

Además, González se ha referido a la "confrontación institucional" que mantienen el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el secretario general del PP de Málaga, Jota Carmona, con el Gobierno de España a propósito de los exámenes de la DGT en Antequera. "Con lo fácil que sería pedir a la Diputación que adecue e informatice el espacio donde se realizan las pruebas, en lugar de buscar el enfrentamiento constante", ha dicho.

Durante la visita, González ha destacado también el mal estado del parque empresarial de Antequera, señalando "la falta de señalización, las calles cortadas y el deterioro general del entorno", y ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del grupo socialista local para su mejora.

Por su parte, José Luis Ruiz Espejo ha puesto en valor la importancia de los polígonos industriales y parques empresariales para la economía de Antequera y su comarca. "Vamos a exigir al Ayuntamiento que mejore las instalaciones, el asfaltado, la señalización y el mantenimiento de los polígonos, e incluya inversiones específicas en los presupuestos municipales para 2026", ha afirmado.

Ruiz Espejo ha insistido en que estas actuaciones "son necesarias para seguir impulsando un sector industrial y logístico que tiene fuerza en Antequera y que debe continuar siendo una referencia en los próximos años".