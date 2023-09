PSOE cree que en 100 días de gobierno "nada ha cambiado" en Málaga menos los cargos de confianza, "que se han disparado"

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha hecho una valoración de los 100 primeros días de la nueva legislatura de Francisco de la Torre y ha señalado que "la sensación de los ciudadanos es que nada ha cambiado en la ciudad", menos "la contratación de cargos de confianza, que se ha disparado hasta un mínimo histórico".

Así, ha lamentado que "no se ha avanzado en cuestiones tan básicas como la vivienda, el abandono de los barrios o las inversiones claves que llevan décadas esperando". "Nada que no esperemos, tras 28 años de gobierno del PP hacía falta un cambio en la ciudad y mucho me temo que estos cuatro años más no le va a venir bien a la ciudad", ha reconocido Pérez este lunes en declaraciones a Europa Press.

El socialista ha indicado que desde su grupo municipal todavía están esperando una reunión con el alcalde "para poder abordar cuestiones básicas de la ciudad, con total transparencia. Creemos que es tiempo de sentarse a trabajar para mejorar la vida de los malagueños y malagueñas, de sus barrios y los espacios públicos", ha apuntado, asegurando que "nosotros seguiremos trabajando para hacer una Málaga mejor y más justa".

También se ha referido a que la factura de los cargos de confianza "ya está por encima de los seis millones de euros de los malagueños mientras que Paco de la Torre sigue haciendo caja con el impuesto a la muerte, con la plusvalía por herencia mortis causa, obligando a los malagueños a pagar para no perder el domicilio familiar tras despedir a sus padres".

Y a ello ha sumado la actualización de tarifas del agua, incidiendo que el alcalde "pretende freír a impuestos a la ciudadanía con un tarifazo del 42% en el recibo del agua para 2024 o una tasa específica para la basura que ya se paga con el IBI de los hogares, y mucho me temo que estos no son los únicos tributos que va a subir el alcalde".

Por otro lado, se ha referido a la problemática de la vivienda y ha lamentado que "cada año se van de nuestra ciudad miles de malagueños mientras que el alcalde está más empecinado en construir torres para ricos que VPO, hogares a precio asequible".

"Estos cien días son el día de la marmota para los grandes proyectos de nuestra ciudad", ha dicho Pérez, quien ha puesto como ejemplo la renaturalización del Guadalmedina, "un proyecto que lleva dos décadas en el cajón"; La Alcazaba Gibralfaro, que "lleva apuntalada cinco años pese a ser el patrimonio más visitado de nuestra ciudad"; o los restos del Astoria en la Plaza de La Merced, que el alcalde "pretende ocultar bajo un edificio en vez de permitir que sean visitables a cielo abierto como quiere la ciudadanía".

En materia de movilidad sostenible, "Málaga suspende con un equipo de gobierno con mentalidad de la época del carbón". Así, ha reprochado que moverse en bici en la ciudad "es un deporte de riesgo por la falta de carriles bici, mientras que la alternativa del PP es una vía compartida con el tráfico pesado". En resumen, Pérez ha lamentado que en estos cien primeros días de gobierno "vemos que todo sigue igual".