PSOE-A critica el "caos", la "improvisación y nefasta gestión" de la Junta en el inicio del curso escolar

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar. - PSOE

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, han criticado este lunes "el caos, la improvisación y la nefasta gestión" de la Junta de Andalucía en el inicio del curso escolar.

Así lo han trasladado en una rueda de prensa a las puertas del colegio 'Domingo Lozano' de Málaga capital en la que también ha participado el concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Rubén Viruel.

Desde el PSOE-A han explicado que dicho centro permanece clausurado desde diciembre de 2023 por problemas estructurales, y Patricia Alba ha remarcado que el cierre del centro se produjo "bajo la promesa de que las obras se iban a ejecutar con rapidez" para que las familias pudieran regresar al colegio de su barrio.

Sin embargo, casi tres años después, "no hay ninguna empresa ni nada que demuestre que se está avanzando en las obras de rehabilitación", mientras hay familias que tienen a sus hijos escolarizados en centros diferentes, con las dificultades de conciliación que ello supone, según ha advertido.

La responsable socialista ha señalado que el 'Domingo Lozano' es "un ejemplo de los muchos que hay" en la provincia. Así, ha denunciado que el CEIP 'Nuestra Señora de la Candelaria' de Benagalbón ha comenzado el curso "sin las cuatro aulas prefabricadas comprometidas para sustituir el edificio de Infantil", por lo que el alumnado permanece "hacinado" en el edificio de Primaria.

También se ha referido al CEIP 'Nuestra Señora del Rosario' de Benaoján, donde las obras iniciadas durante el verano se han retomado coincidiendo con la vuelta a las aulas, "con ruido, polvo y un solo baño para todo el centro", y a Cártama, donde un colegio continúa "con 26 aulas prefabricadas por cuarto curso consecutivo sin que hayan comenzado las obras del nuevo centro prometido".

"Esto es caos, improvisación y nula gestión. Lo que están haciendo es desmantelar lo público para que venga lo privado a salvarlo", ha afirmado Alba.

Asimismo, la secretaria de Educación del PSOE-A ha alertado de la "falta de personal técnico de integración social en numerosos colegios al inicio del curso", un recurso "esencial" para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda desenvolverse en los centros "en igualdad de condiciones", según ha subrayado, y ha citado casos en Benagalbón, el CEIP 'Virgen de Belén' de Málaga y el CEIP 'Indira Gandhi' de Mijas.

Alba ha anunciado que el PSOE llevará estas situaciones al Parlamento de Andalucía para "poner voz a las familias" y exigir a la Junta que garantice "los recursos necesarios".