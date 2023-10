El PSOE critica "el cierre por parte de la Junta" de los CADE de Málaga "por falta de contrato de limpieza"

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado este lunes "el cierre por parte del Gobierno de Juanma Moreno" de los CADE de Málaga "por falta de contrato de limpieza como el del Puerto de Málaga, el del PTA o Antequera e, incluso, algunos que están en instalaciones municipales como el de Torrox, están clausurados por una mala gestión y una mala planificación por parte del gobierno del PP".

Ruiz Espejo, que ha estado acompañado por los concejales socialistas Mari Carmen Martín y Salvador Trujillo, ha lamentado que los CADE de seis provincias andaluzas "han tenido que cerrar por falta de contratación de los servicios de limpieza, dejando abandonados por un lado a los trabajadores y trabajadoras que prestaban estos servicios con las empresas que estaban contratadas".

También ha lamentado que el Gobierno del PP "haya dejado de lado a las miles de empresas que estaban siendo asesoradas por estos centros y que eran necesarios para fomentar su crecimiento".

"Estamos hablando de un número importante de profesionales que no pueden hacer su trabajo de forma presencial, ha existido una mala planificación desde el inicio porque el PP no tiene confianza en los servicios públicos de Andalucía", ha expresado.

En relación con la situación del contrato de limpieza, Ruiz Espejo ha detallado que, "por motivos de prevención de riesgos laborales, estos centros no se limpiaban y no se podía prestar el servicio, de forma que ahora están trabajando de forma telemática pero hay actividades que no pueden realizarse".

Por último, ha recordado que "tampoco están habilitadas las salas de reuniones que eran útiles a estas empresas, con una actividad paralizada en todo el mes de octubre por problemas que se venían arrastrando con anterioridad en toda Andalucía", ha concluido.