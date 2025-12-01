El PSOE critica la "gran mentira" de Moreno sobre la llegada del metro al PTA "ocho años después de prometerlo"

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez. - PSOE

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este lunes "la gran mentira" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "quien hace más de siete años prometió en campaña electoral la llegada del metro al Parque Tecnológico de Andalucía y, pese a su importancia estratégica y de crecimiento económico y productivo, sigue sin una sola máquina, sin obras y sin fecha real".

Pérez ha calificado de "tomadura de pelo" este "retraso injustificado": "Hablamos del principal motor económico de Málaga y uno de los más potentes de toda Andalucía. El PTA genera el 34,9% del PIB de la ciudad y el 31,5% del empleo total. Y aun así, Moreno lo condena a seguir colapsado cada mañana porque se niega a cumplir lo que prometió", ha dicho.

"Moreno se presentó a las elecciones asegurando que el metro llegaría al PTA. Casi ocho años después, sigue siendo humo. No existe avance real, no hay plazos y no hay voluntad política. Málaga no merece un presidente que mienta abiertamente a la ciudadanía para rascar votos", ha afirmado y ha dicho que "ya no le parece prioritario que más de 27.000 trabajadores lleguen con comodidad a su puesto de trabajo".

Según un estudio del Institute of Economics and Business for Society (IEBSociety), el parque aporta 4.836 millones de euros al PIB andaluz, genera 70.968 empleos directos, indirectos e inducidos y continúa recortando distancia con la Cartuja de Sevilla gracias a un crecimiento "esprintado" en los últimos tres años.

Además, la llegada de Imec, el centro de semiconductores prevista para 2030 y en el que el Gobierno central ha invertido más de 600 millones de euros, "situará a Málaga en el mapa europeo del diseño de microchips, atrayendo inversiones superiores a los 50 millones de euros por empresa", ha agregado el portavoz socialista. Para Pérez, "no es serio prometer un metro al PTA mientras allí trabajan ya más de 27.000 personas".

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha subrayado que la situación "es especialmente grave porque afecta cada día a miles de trabajadores". "No es serio anunciar a bombo y platillo un metro al PTA y después olvidarse. Allí trabajan casi 28.000 personas, y el parque no deja de crecer. Lo que sí es real es que seguimos sufriendo atascos kilométricos por la falta de un transporte público rápido, digno y acorde a la potencia económica del PTA", ha apostillado.

Quero ha insistido en que el "retraso" del Gobierno andaluz supone "un freno para la propia competitividad del parque", porque "las empresas tecnológicas de todo el mundo miran Málaga, pero también observan la planificación de sus infraestructuras. No se puede construir un ecosistema de innovación puntero sin una línea de metro que conecte el PTA con la ciudad".

Así, el edil del PSOE exige "una fecha inmediata y la licitación del proyecto", algo que los socialistas ya han pedido desde hace años con iniciativas en el Ayuntamiento de Málaga y en el Parlamento andaluz.

Para el edil del PSOE, Rubén Viruel, "los más de 25.000 campanilleros no pueden seguir esperando". "Moreno Bonilla debe dejar de mentir y asumir que el metro al PTA no es un capricho, sino una necesidad estratégica para la ciudad y da calidad de vida a los residentes de Campanillas", ha añadido.

Viruel ha aseverado que "hace años que Campanillas reclama una conexión real y moderna con el resto de la ciudad, y la llegada del metro sería el impulso que este distrito necesita para avanzar. No hablamos de un capricho, hablamos de igualdad de oportunidades".

"El Partido Popular lleva demasiado tiempo prometiendo infraestructuras que nunca llegan. Campanillas no puede seguir esperando mientras otros barrios sí avanzan en movilidad. Nuestros vecinos merecen un transporte digno y eficaz", ha concluido.