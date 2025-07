PSOE-A critica que la Junta sea "insumisa" con la Ley de Vivienda y exige a Moreno que la aplique

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) - El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "cumpla" con la Ley estatal de Vivienda y la aplique en el conjunto de Andalucía, "una comunidad autónoma que, teniendo las competencias en materia de vivienda, se está demostrando insumisa" con la normativa.

En un comunicado, Pérez ha destacado que en aquellos lugares donde ya se está aplicando, como Cataluña y concretamente la ciudad de Barcelona, ha supuesto que bajen los precios del alquiler en torno a un 8% de media.

"La situación de la vivienda es dramática, Andalucía es una comunidad que no está cumpliendo con sus competencias, no está construyendo vivienda de protección oficial, no está tomando medidas con la vivienda de uso turístico y no está aplicando la ley de vivienda que debería aplicar", ha dicho.

El secretario de Política Institucional ha destacado, asimismo, cómo A Coruña (Galicia), comunidad gobernada por el PP, ha solicitado también acogerse a la zona tensionada en materia de vivienda.

"Moreno Bonilla lo que debería hacer también en Andalucía es reconocer que una de las comunidades autónomas más tensionadas por el aumento del precio de la vivienda es Andalucía y no está haciendo nada dentro de sus competencias", ha subrayado Pérez.

Por tanto, según ha señalado, el presidente de la Junta lo que tiene que hacer es "ver lo que ya están haciendo algunos compañeros suyos de partido en otras comunidades para reconocer la realidad y aplicar la Ley de Vivienda", y ha pedido al Gobierno andaluz que ejecute el presupuesto destinado a la materia.

"Es insostenible la situación que se está dando en toda Andalucía por no aplicar la Ley de vivienda, por seguir especulando en materia de vivienda, porque Moreno Bonilla tiene un plan muy claro en materia de vivienda y es que seguir especulando que sigan subiendo los precios de la vivienda y, en definitiva, los andaluces estamos pagando la ineptitud del presidente de la Junta de Andalucía que no quiere dar respuesta al mayor drama que sufren ahora mismo los andaluces y las andaluzas que es la falta de una vivienda asequible", ha añadido.