El PSOE critica la "mala gestión" del alcalde de Benamocarra (Málaga) y su equipo de gobierno

BENAMOCARRA (MÁLAGA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, critica la mala gestión de Abdeslam Lucena como alcalde de la localidad de Benamocarra y de su equipo de gobierno. "Son ya muchos años de gobierno, 21 años donde este último año ha demostrado una ausencia del municipio, no está presente en Benamocarra, no vive en Benamocarra y no le importa Benamocarra, a día de hoy los habitantes de Benamocarra lo que le demandan al alcalde es que esté para preocuparse por sus vecinos y vecinas", ha asegurado.

Pérez añade que "los vecinos demandan servicios para dotar en este caso de una mejor limpieza al municipio, para poner los parques y jardines adecentados para que estén mejor y en condiciones. Pero, cuando no se vive en el pueblo, cuando no se piensa en el pueblo, cuando se está más preocupado por otro objetivo, al final los vecinos lo que demandan es un alcalde en su municipio. Y hoy en día Abdeslam Lucena es una persona que está lastrando el crecimiento y la potencialidad de Benamocarra".

Por tanto, "los vecinos exigen, como bien sabe nuestro portavoz municipal, José Antonio Ocón, una persona que viva en el pueblo, que entienda las necesidades de sus vecinos y sobre todo que lo represente. Ya está bien de esta utilización partidista que está haciendo personal Abdeslam Lucena para beneficiarse a costa del beneficio de los vecinos de Benamocarra", declara.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benamocarra, José Antonio Ocón, señala que "después de 21 años de alcaldía que lleva el señor Abdeslam Lucena, en este último año hemos podido comprobar que Benamocarra está teniendo una terrible gestión que provoca la merma de servicios como en su mantenimiento, en la limpieza de los parques y de las calles. Por eso, exigimos que esto cambie, que el alcalde de nuestro municipio viva en el pueblo, que sea cercano a sus ciudadanos, que no piense en otros proyectos, que piense y sienta lo mismo que nosotros sentimos".

"Necesitamos que Benamocarra tenga un alcalde preocupado por los problemas que tenemos los ciudadanos y que haya una mayor dotación tanto de mantenimiento de parques, de limpieza y demás servicios fundamentales", añade.

"Además, estamos teniendo varios problemas como una inadecuada poda de árboles en varios puntos del municipio como la piscina pública, en la plaza del Calvario, en diferentes parques del pueblo o incluso donde nos encontramos, una zona de pinar donde hay restos de árboles tirados. Para nosotros la ecología es algo tan importante que no podemos permitir que las plantas y los árboles se sigan cortando de esta manera porque falta un grave problema de mantenimiento", finaliza.