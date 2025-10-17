El PSOE critica que "el metro al PTA de Málaga se ha convertido en el gran engaño de Moreno y De la Torre"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez; los concejales socialistas de Movilidad, Jorge Quero, y del distrito de Campanillas, Rubén Viruel; la presidenta de la asociación Evolución, Carmen Fernández. - PSOE

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado este viernes el "incumplimiento del compromiso de Juanma Moreno --presidente de la Junta-- hace siete años de llevar el metro al PTA", lo que ha calificado de "uno de los engaños más grandes perpetrados por Moreno y Francisco de la Torre --alcalde de Málaga-- con los vecinos y vecinas de Campanillas, unos 20.000 residentes, y con los trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía, que son más de 26.000".

Pérez ha recordado que "el presidente de la Junta de Andalucía vino aquí a prometer que la obra sería fácil, sencilla y estaría en funcionamiento en tres años", pero "camino de dos legislaturas, Moreno Bonilla ha incumplido su palabra".

"Ha engañado a los vecinos y vecinas de Campanillas, y a los miles de trabajadores y trabajadoras que acuden cada día al Parque Tecnológico con la promesa de un metro que nunca llega. Lo que era una obra fácil y sencilla, según dijo él mismo, se ha convertido en otro incumplimiento más del PP", ha afirmado Pérez.

Así, el portavoz socialista ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga que "dejen de gastar dinero en estudios innecesarios y cumplan de una vez con su palabra".

Para el grupo municipal socialista, "esta obra es de interés general y debe ejecutarse por vía de urgencia. Las cocheras del metro están a escasos kilómetros de aquí, no hay excusa técnica ni económica. Solo falta voluntad política", ha insistido.

También Pérez ha pedido al alcalde que "deje de ser sumiso con la Junta y exija a Moreno los compromisos pendientes con la ciudad", al tiempo que ha animado al regidor a "levantar la voz y reclamar lo que la ciudad necesita. La movilidad en Campanillas y en el PTA no puede esperar más".

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha señalado que Campanillas "es uno de los distritos con más futuro urbanístico y potencial de desarrollo de Málaga", pero que "está siendo castigado por el Partido Popular".

"Cuando los vecinos están atrapados en los atascos de la carretera José Calderón, o esperan más de una hora a que pase el autobús, deben saber que los responsables son De la Torre y Moreno", ha afirmado Quero.

El edil socialista ha lamentado también que "el PP haya destruido el parque público de bicicletas y no ofrezca alternativas reales de movilidad sostenible". Además, según Quero, "Campanillas no tiene acceso a una movilidad universal ni en metro, ni en autobús, ni en bicicleta. No hay proyecto de futuro para este distrito".

Por su parte, el concejal Rubén Viruel ha criticado el "maltrato sistemático del Ayuntamiento y la Junta hacia Campanillas" y ha señalado que "es el distrito más grande y el que más crece en población, pero también el que menos inversión recibe. Sus carreteras son de hace 50 años y no pueden soportar el volumen de tráfico actual. La frecuencia del transporte público es inaceptable".

"Llevamos años pidiendo que la línea 25 de la EMT pase por la Universidad y el Clínico. Solo hace falta poner unos semáforos y nadie se pone de acuerdo. Queremos soluciones, no excusas", ha recriminado Viruel, que ha recordado que "el vial que conecta el distrito con el campus ya está urbanizado", por lo que pide algo que los socialistas demandan desde hace al menos dos legislaturas: "ajustar el recorrido de la línea 25 de la EMT para conectar Campanillas con el campus universitario, con el Hospital Clínico y con la Ciudad de la Justicia sin necesidad de salir a la autovía".

Por último, la presidenta de la Asociación de Vecinos Evolución de Campanillas, Carmen Fernández, ha puesto voz a las demandas vecinales, advirtiendo que "la situación de la movilidad es insostenible y el crecimiento urbanístico no va acompañado de infraestructuras".