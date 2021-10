PSOE-A: Con el PP poder ir a una cita presencial en Atención Primaria es "una carrera de obstáculos"

Reclama un refuerzo claro" de la sanidad pública para que "vuelva a ser garantía de asistencia de calidad"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha vuelto a exigir este martes "normalidad" en la Atención Primaria de forma presencial y ha lamentado que con la llegada del PP al Gobierno de Andalucía poder ir a una cita presencial en el médico "se ha convertido en una carrera de obstáculos y de trabas", pidiendo, por tanto que el Ejecutivo regional escuche a los usuarios y a los profesionales sanitarios.

"Necesitamos un refuerzo claro de la sanidad pública en Andalucía para que vuelva a ser una garantía de asistencia de calidad y de seguridad para los andaluces", ha demandado el socialista en un acto en el centro de salud de Antequera (Málaga), junto el secretario local del PSOE y portavoz socialista en el Ayuntamiento del municipio, Kiko Calderón, donde ha recordado la campaña que el PSOE andaluz ha iniciado para reclamar la presencialidad en toda la Atención Primaria de la región.

Así, ha insistido la necesidad de recobrar "esa normalidad" en la Atención Primaria, para que "el ir a visitar el médico de familia sea algo normal y pueda realizarse por parte de cualquiera que tenga una necesidad".

Por ello, ha vuelto a exigir al Gobierno andaluz que "se pueda ir al médico, que vuelva la presencialidad en la Atención Primaria y que sea exactamente igual a la visita que se podía hacer al médico de familia antes de la pandemia".

"Queremos médico ya. Con la llegada del Gobierno del PP a Andalucía lo que se ha convertido es en una carrera de obstáculos y de trabas el poder ir a una cita presencial", ha dicho Ruiz Espejo, lamentando, en primer lugar "los problemas que se ocasionaron para las llamadas telefónicas a través de Salud Responde o de otros servicios de salud, que era imposible contactar con los centros para solicitar una cita, al menos telefónica".

En segundo lugar, se ha referido a la propuesta de reforma de la atención primaria: "Quieren convertir en esa yincana de obstáculos el acceder a una cita presencial con los médicos de familia", aludiendo a que la propuesta que tiene encima de la mesa la Consejería de Salud "es que primero se realice una gestión administrativa para solicitar una cita, en segundo lugar una cita con la enfermería para poder hacer una valoración del tipo de cita que se precise y, en tercer lugar, que el médico valore si es urgente para poder atender la cita de manera presencial".

A juicio de Ruiz Espejo, "esto no puede ser normal". "Necesitamos que se atiende de forma presencial y con normalidad a todos los usuarios", ha defendido.

ESCUCHAR A PROFESIONALES Y USUARIOS

En este punto, ha dicho que el Gobierno de Andalucía "lo que tiene que hacer es escuchar a los usuarios y a los profesionales", ha asegurado, advirtiendo de que los profesionales están "denunciando falta de personal, de medios, sobrecarga de trabajo y falta de atención a los usuarios por las demoras inaplazables...".

"Se tiene que atender lo que están reclamando los profesionales, además de todos los sindicatos médicos", ha incidido, pidiendo poner los recursos que se exigen para "que se pueda volver a esa normalidad en la Atención Primaria".

Ruiz Espejo ha recordado que son 16 meses los que han pasado en Andalucía sin poder acudir a una cita presencial con un médico de familia, lo que ha calificado como "demasiado tiempo para que los usuarios tengan que seguir esperando".

Además, ha criticado que esto ha supuesto problemas en el diagnóstico de muchas enfermedades, retrasos en las consultas y pruebas diagnosticas que complica también los tratamientos que tienen que darse a los usuarios... Por tanto, ha asegurado, "estamos reclamando algo que es de justicia".

Por otro lado, ha apuntado que "si la recuperación de la normalidad está suponiendo que ya se puede acudir prácticamente a todas las actividades sociales, deportivas o culturales, no es normal que esto no esté ocurriendo en una de las cuestiones más importantes, que es la salud".

Ruiz Espejo ha criticado el aumento también de los seguros privados: "Andalucía es la comunidad autónoma que más ha aumentado el número de seguros privados por parte de los usuarios". En concreto, ha dicho que "1,7 millones de personas en Andalucía tienen ya contratado un seguro privado, esto es más del 20 por ciento de la población andaluza y esto es fruto de esa demora en la normalidad en la atención primaria y una baja apuesta por la sanidad pública".

En este punto, se ha referido a los recursos y los fondos recibidos del Gobierno central para refuerzo en relación con el COVID, precisando que "solo en los últimos meses ha supuesto que Andalucía reciba para Educación y Sanidad más de 2.357 millones de euros" que "tiene que destinarse a reforzar lo que la gente más valora, que es la atención primaria en salud y atención especializada para los que tienen que ser derivada".

Cuestionado, en concreto, por el hecho de que la Junta ya anunció la presencialidad, Ruiz Espejo ha opinado que "el Gobierno de Andalucía se ha acostumbrado a que la falsedad o la mentira se tape con la publicidad y la propaganda". "Esto ya los usuarios no se lo pueden creer", ha dicho.

Al respecto, ha agregado que anunciaron que se volvía a la normalidad y presencialidad en marzo, luego sería a partir de septiembre y "cuando el PSOE ponía en marcha esta campaña porque no era más demorable la presencialidad en atención primaria han dicho que sería a partir del 1 de octubre", pero ha explicado que acaba de consultar para pedir una cita y la dan "para el 14 de octubre, a nueve días vista y telefónica, no me da la opción Salud Responde que sea presencial".

Por tanto, ha continuado, "para solicitar una presencial requeriría ir al centro de salud o llamar y que te puedan coger el teléfono y que te valoren que sea presencial o no y para cuándo... esto no es la normalidad en Atención Primaria", ha concluido.

CALDERÓN: "NO PUEDE SERVIR DE EXCUSA LA PANDEMIA"

Calderón, por su parte, también ha informado de la campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno andaluz "que se vuelta a la presencialidad total y real de las consultas médicas". "Estamos viendo cómo la sanidad pública está dando pasos agigantados hacia atrás desde que está el gobierno de PP y Cs, con apoyo de Vox en la Junta".

Ha advertido, de igual modo, que la pandemia ha servido a la Junta "de excusa" para "debilitar la sanidad pública y fortalecer la sanidad privada". "Desde el PSOE no lo vamos a permitir", ha dejado claro Calderón.

Por último, ha pedido, como se hace en la campaña que "actué ya, que no siga debilitando la sanidad pública y que destine todos los recursos económicos, que vienen del Gobierno central", ha concluido. "No puede servir de excusa la pandemia para debilitar la pública y fortalecer la privada", ha concluido.