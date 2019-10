El PSOE critica que los presupuestos de la Junta no incluyen los compromisos de PP y Cs con Marbella

Publicado 17/10/2019 14:03:02 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario, José Luis Ruiz Espejo, ha avisado este jueves que el proyecto de presupuestos del gobierno de Andalucía "no incluyen los compromisos adquiridos por PP y Cs con Marbella y San Pedro Alcántara", al tempo que ha calificado este documento como unas malas cuentas que suponen una continuidad con las de 2019".

El parlamentario, que ha comparecido este jueves en rueda de prensa en Marbella acompañado por la secretaria general del PSOE local, Blanca Fernández, y por el presidente provincial del partido, José Bernal, ha afirmado que se trata de un presupuesto "negativo, con perspectivas económicas insostenibles, improvisado, triunfalista, lleno de propaganda, con falta de rigor en los ingresos y con irregularidades importantes".

Además, ha lamentado que las cuentas incluyan una subida para el año que viene de la presión fiscal a las clases medias trabajadoras "y se la vuelve a bajar a los más ricos".

"Las derechas, lejos de bajar los impuestos a la mayoría de los andaluces y andaluzas, siguen aumentando los beneficios a los más ricos", ha declarado. En este sentido, ha indicado que se trata de un Gobierno "a la deriva, con una gestión sanitaria cada vez más conflictiva, con un gasto desbordado y una gestión de los fondos europeos bajo mínimos".

Además, ha indicado que 60.000 empleos al año están muy lejos de los necesarios para cumplir con la promesa electoral de Moreno Bonilla de crear 600.000 puestos de trabajo en cuatro años, más aún cuando en estos presupuestos "no vemos el impulso necesario para la creación de empleo en Andalucía".

De igual forma, ha declarado que el incremento de salud y educación está "por debajo de la media de lo que aumenta el presupuesto que es un 5,4 por ciento".

Por su parte, la inversión pública sólo sube un 1,4 por ciento y un 1,9 por ciento las políticas dirigidas a la creación de empleo. Mientras, la Consejería de Presidencia, "encargada de la propaganda de este Gobierno", sube un siete por ciento, y la vicepresidencia un 5,7 por ciento.

"En definitiva el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos ha presentado el presupuesto más de derechas de la historia de Andalucía. Un presupuesto socialmente injusto, que sube la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras y vuelve a bajar los impuestos a los más ricos", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que las cuentas frenan "la creación de empleo en nuestra tierra, que castiga con recortes a la sanidad y a la educación públicas, que plantea un escenario económico y unos ingresos falsos, algo que, por si fuera poco, puede ser inconstitucional".

SITUACIÓN DE LA PROVINCIA

En cuanto a lo que afecta a Málaga, Espejo ha dicho que este presupuesto "nos viene a confirmar que un presidente malagueño en la Junta no le sirve para nada a Málaga, porque de nuevo PP y Ciudadanos nos colocan como la penúltima provincia en inversión por habitante".

"Todos los anuncios y compromisos de Moreno Bonilla y Bendodo durante estos años han quedado en papel mojado y estas cuentas lo corroboran, lo que antes eran constantes protestas, campañas agresivas y reclamaciones irresponsables, ahora se ha convertido en silencio cómplice. Lo vemos en la sumisión de todos los alcaldes del PP en nuestra provincia, entre ellos la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el PP local", ha añadido

Así, ha criticado que el presupuesto presentado por las derechas en Andalucía "mantiene en el cajón del olvido los grandes proyectos que necesita esta provincia", y por primera vez en la historia "no existe ninguna partida específica para Marbella en los presupuestos de la Junta de Andalucía, lo que pone en evidencia que el PP sólo gobierna en esta ciudad a base de propaganda y falsas promesas".

En lo que se refiere a Marbella, Espejo ha señalado que "no existe absolutamente ninguna partida" fuera de dar continuidad al Centro de Salud de San Pedro. Tampoco hay fondos para cumplir con los compromisos formulados a los padres con los nuevos institutos. En este sentido, ha indicado que si no hay partida en los presupuestos no se pueden iniciar los trámites de licitación.

Por otro lado, ha puesto de manifiesto que este mismo jueves ha estado de visita en Marbella el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien ha anunciado que en 2020 se dará un primer paso para los nuevos juzgados.

"Esta figura tampoco figura en los presupuestos", ha apuntado Ruiz Espejo. Por último, ha instado al Partido Popular a que apoye la enmienda a la totalidad que planteará el PSOE y de no ser así, "llevaremos todas estas cuestiones como enmiendas", ha concluido.

Por su parte, Blanca Fernández ha declarado que este presupuesto "es poco ambicioso, con una inversión mínima y con una meta ridícula en cuanto a empleo".

Además, ha señalado que, en el caso de Marbella, es "absolutamente desastroso", y ha añadido que ahora se hace patente aquella célebre frase de un delegado provincial que hablaba de "soluciones imaginativas", y lo tendrán que ser "porque el presupuesto viene corto hasta de imaginación".

En materia de sanidad y educación ha recordado que no existe "absolutamente ninguna partida", ni siquiera para los dos institutos impulsados durante el Gobierno de Susana Díaz, al igual que tampoco hay fondos para el anunciado comedor escolar en Plaza de Toros.

"No hay ni un solo euro para ambulatorios, ni para carreteras", ha declarado y añade que se trata de una "completa vergüenza" y ha recordado que si no existen partidas en el presupuesto "no es posible ejecutar inversiones". Sí que hay fondos para otros municipios como es el caso de Rincón y Estepona, pero ninguno para Marbella, ha señalado.

Por su lado, Bernal ha anunciado que "nuestra intención es darle una segunda oportunidad a Ángeles Muñoz y al Partido Popular", por eso ha pedido que insten a su partido para que rehaga estos presupuestos.

"Estos no son los presupuestos que Marbella y San Pedro necesitan, y añadió que la situación ha cambiado rotundamente desde que gobernaba el PSOE, porque ha pasado de recibir inversiones a no venir absolutamente nada. Ponen de manifiesto la gran mentira que venían diciendo de que cuando el PP gobernase la Junta llegarían inversiones", ha dicho.

En definitiva, un mal presupuesto para Andalucía, para Málaga y para Marbella y San Pedro. Unas cuentas que confirman que el "autodenominado Gobierno del Cambio ha sido y sigue siendo el Gobierno del Cambio a peor para Málaga", ha concluido.