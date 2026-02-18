PSOE destaca que 300.000 personas en Málaga se beneficiarán de la subida del salario mínimo y "su efecto arrastre"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado este miércoles que unos 300.000 malagueños se beneficiarán de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de "su efecto arrastre".

En concreto, un total de 80.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Málaga se beneficiarán de forma directa de esta subida, a lo que hay que sumar, ha dicho, "quienes también verán mejoradas sus retribuciones por el empuje hacia arriba que va a suponer este incremento".

"No solo mejora la situación de quienes cobran ese salario mínimo, sino que también empuja hacia arriba otros salarios, contribuyendo a reducir la precariedad, y además fortalece de manera importante el poder adquisitivo de muchas familias malagueñas", ha asegurado Aguilar.

En este sentido, según ha indicado a través de una nota, "en una provincia como la nuestra, con un peso importante del sector servicios, esta medida supone más estabilidad, más consumo y más dinamismo económico".

"Es una apuesta clara por un modelo en el que el crecimiento económico vaya acompañado de justicia social. De ahí la importancia de las políticas sociales que un gobierno progresista decide poner en marcha. Desde el PSOE de Málaga defendemos que el trabajo debe garantizar una vida digna y esta subida es un paso más en ese camino", ha concluido Aguilar.