El PSOE dice que Málaga como corredor seguro está en las negociaciones del Gobierno con Reino Unido

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Movimientos Sociales del PSOE y diputado por Málaga en el Congreso, Ignacio López, ha afirmado que la situación del sector turístico de la provincia malagueña está sobre la mesa de las conversaciones que mantiene el Gobierno de España en relación a la cuarentena impuesta por el Reino Unido.

"Los socialistas somos conscientes de que estamos ante un momento difícil para la provincia con la noticia del Reino Unido que obliga a sus ciudadanos a hacer cuarentena, lo que está provocando la cancelación de reservas y un verdadero mazazo para miles de negocios de la Costa del Sol y del conjunto de Málaga", ha expresado en rueda de prensa.

Así, López ha recordado que la provincia de Málaga "sigue siendo uno de los destinos preferidos por los británicos, por eso el Gobierno de España está trabajando para incluir a Málaga como corredor seguro".

Además, el diputado socialista ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya ha demostrado su sensibilidad ante los problemas que deja la pandemia, lo ha hecho con ayudas a los autónomos, con moratorias en impuestos y créditos hipotecarios, con ayudas en forma de ERTEs, con créditos ICO inyectando más de 2.000 millones de euros o, por último, rebajando el canon en los chiringuitos".

Para los socialistas el Gobierno central "no va a dejar a nadie a su suerte, no lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora", ha apostillado López, añadiendo que las instituciones europeas y españolas "ayudarán a salir de este bache".

Por eso, ha pedido a la Junta de Andalucía "que se involucre más, que no se instale tanto en la queja y que sea proactiva", advirtiendo

al Gobierno andaluz de que "está teniendo problemas en todos los frentes, en el sanitario, en el turístico o en el educativo, entre otros".

Ha expresado que en concreto Andalucía "se beneficia de los 16.000 millones de euros que el Gobierno de España "ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, la Administración estatal está dando recursos para que puedan afrontar los rebrotes o la vuelta al colegio en septiembre, por lo que la Junta no puede desentenderse y dejar esta responsabilidad a los ayuntamientos o a los equipos directivos de los centros de enseñanza, por ejemplo", ha criticado.

"Lamento la dejación de funciones que hace la Junta, enfrascada en la lucha sobre si deben crear más puestos de confianza o no o la bochornosa manera de hacer ofertas de empleo para el que llegue antes, es un claro ejemplo de nepotismo y amiguismo del PP", ha señalado.

Ante esta actitud, López ha puesto en valor el trabajo del Gobierno central, indicando que este pasado miércoles Sánchez "dió cuenta sobre el acuerdo alcanzado en la Unión Europea por el que 140.000 millones de euros vendrán a España a partir de 2021 durante seis años, siendo el segundo país receptor de fondos".

"Estamos hablando de un verdadero Plan Marshall como había reclamado España desde el inicio de la pandemia, con dos objetivos: paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia", ha avanzado.

Para llevarlo a cabo, ha recordado que se han establecido cuatro líneas estratégicas, como son la digitalización de la economía, sostenibilidad del modelo productivo, transición ecológica e igualdad de género; "principios que llevamos reclamando años desde el PSOE y necesarios si queremos crear inversión que retorne en modo de riqueza y empleo estable y de calidad".