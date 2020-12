El PSOE dice que "la pandemia ha dejado claro que Málaga necesita alternancia en el Ayuntamiento"

MÁLAGA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en Málaga ha realizado su balance sobre el año que va a concluir y ha asegurado que "la pandemia ha dejado claro que Málaga necesita alternancia en el Ayuntamiento".

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha explicado que "este ha sido un año malo por la situación del coronavirus, donde todos hemos intentado poner de nuestra parte para que fuera menos malo. Sin embargo, desde el punto de vista municipal la pandemia ha dejado claro que Málaga necesita alternancia en el Ayuntamiento".

"Nadie esperaba una pandemia, y eso no es criticable. Pero cuando peor han estado las cosas, cuando más falta hacía, el Ayuntamiento no ha sido capaz de reaccionar", ha criticado Pérez, al tiempo que ha incidido en que "prueba de esa inacción es que comparecemos un 30 de diciembre, sin ayudas convocadas, sin presupuesto, sin supresión de impuestos a las empresas que más han sufrido y con los barrios en pie de guerra. Un despropósito absoluto".

A juicio del portavoz municipal socialista, "el año ha sido malo para el conjunto del país, y occidente en general, pero si nos vamos a los números la situación en Málaga es la peor de todas las grandes urbes en el aspecto económico y social, y eso es debido, entre otras cosas, a la ausencia de modelo de ciudad".

Pérez considera que "25 años de Partido Popular son una losa que ha acabado por poner la puntilla a la industrialización, con la pérdida este año de Coca-Cola, Tienda Animal o Ceregumil, tras un gobierno que se ha dedicado en las últimas décadas a recalificar terreno productivo por residencial".

"Los barrios también han vivido su particular 'annus horribilis', con graves conflictos en Parque del Sur, que convirtió el barrio en una ratonera, La Princesa, donde querían dejar a los vecinos sin aparcamiento, y como no el milagro navideño que ha obrado De la Torre, que no ha sido otro que hacer que los vecinos de Huelin ahora paguen por aparcar en su barrio, y todo apunta a que el de Reyes será para Cruz de Humilladero", ha enumerado.

Además, ha agregado que "ni una sola medida municipal ha ido a beneficiar a los barrios, como por ejemplo en Carretera de Cádiz, donde se ha anunciado la construcción de viviendas en los terrenos de Repsol frente a la necesidad de un gran parque que demandan allí los vecinos".

Por otro lado, también ha criticado la gestión económica, "ya que como vaticinamos llegaría antes la vacuna que las ayudas. Pero es más, este año, con la situación tan compleja, el ayuntamiento no ha tenido consideración con los pequeños empresarios y no les ha eximido del pago de ningún tributo, como sí han hecho consistorios del entorno".

"Más bien al contrario --ha continuado--, nos enteramos que incumplimos la regla de gasto, ha habido que aplicar un plan de ajuste y encima nos hemos encontrado, por la vía judicial, con más de ocho millones de gasto en el Museo de las gemas y otros tantos para readmitir a bomberos que fueron injustamente eliminados en las oposiciones".

Para los socialistas, De la Torre ha tenido "un colaborador necesario para tan nefasta gestión. Sus socios, Ciudadanos, que pudieron abrir las ventanas el mes de mayo del año pasado. En lugar de eso decidieron apuntalar a un gobierno que ahora se apoya en un tránsfuga, que sube los cargos de confianza pasando de 56 a 84, o pone sueldos galácticos a sus militantes, en plena pandemia con las colas del hambre en nuestros barrios".

"La regeneración no puede ser poner la mano, pedir pan y que te llamen tonto. La regeneración no es un eslogan fácil, es promover la alternancia desde preceptos democráticos en pro de beneficiar a la ciudadanía. Y en eso ha fallado Ciudadanos", ha apostillado.

Por último, Pérez ha señalado que su grupo "pese a los desmanes del Partido Popular, seguirá con la mano tendida, por el bien de la ciudadanía. Sinceramente, preferíamos que el balance fuera positivo. Pero la realidad no se puede maquillar, Málaga necesita un cambio para ser más competitiva, en el apartado económico, y más responsiva en el apartado social".