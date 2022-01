El PSOE en Diputación de Málaga exige a la Junta que restituya "inmediatamente" los servicios en Atención Primaria

MÁLAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Málaga presentará en el próximo pleno de la institución una moción de defensa de una sanidad "pública y de calidad", exigiendo a la Junta de Andalucía que "restituya de forma inmediata todos los servicios públicos de Atención Primaria ofrecidos a la ciudadanía con carácter previo a la pandemia" de la COVID-19, especialmente, añaden, en la atención pediátrica y de urgencias.

En la moción, la diputada provincial socialista Desireé Cortés asegura que la institución provincial debe manifestar su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma de alcaldes de la provincia por una sanidad pública y de calidad en la provincia de Málaga.

"No podemos permanecer impasibles ante la creciente preocupación y sufrimiento de nuestros vecinos y vecinas por la falta de respuesta de un servicio público fundamental para su bienestar y calidad de vida", señala, al tiempo que considera que la situación actual es "insostenible".

En este punto, añade Cortés que es necesaria una reacción "urgente y eficaz" por parte de la Junta de Andalucía; "reacción que lamentablemente no se ha producido, encontrándonos, tan sólo, con una dejación de responsabilidad y pasotismo del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno".

"Nadie discute el colapso que sufre la sanidad pública y que padecen a diario personas usuarias y profesionales, que soportan una carga de trabajo inhumana. Existe un tremendo clamor en la ciudadanía ante una realidad que le resta bienestar y calidad de vida", asegura la socialista.

Esa preocupación, afirma, "es máxima", debido al "profundo deterioro de nuestro sistema público de salud, que se ha cebado especialmente con la atención primaria, con cierre parcial y restricciones en numerosos centros de salud, de modo aún más acusado en el ámbito rural".

El PSOE recuerda en el texto de la moción que "miles" de andaluces "no tienen posibilidad de acceder a una atención sanitaria de calidad, siendo de especial preocupación, de una parte, la pérdida de plazas de pediatría y, de otra, la situación de los dispositivos de urgencias de atención primaria de numerosos núcleos rurales".

"La radiografía en nuestra provincia es muy preocupante: centros de salud y el servicio 'Salud Responde', totalmente colapsados y con insuficiencia de profesionales, urgencias de los hospitales saturadas, áreas de atención cerradas, personas haciendo colas durante horas para conseguir una cita con su médico semanas después, sin poder hacerse tests, con los enfermos crónicos y graves olvidados, y la lista de espera para especialidades se ha disparado un 20%", relata la socialista.

Lo que califica como "emergencia sanitaria", a su juicio, "no se puede esconder detrás de la pandemia porque con esa coartada se han dejado de atender otras enfermedades que están provocando empeoramiento de cuadros clínicos e incluso muertes que, tal vez, se podrían haber evitado".

"Todo obedece a una gestión muy deficiente y a decisiones políticas del señor Moreno Bonilla, con el único interés de beneficiar a intereses privados, sin importarle el que están ocasionando a la sanidad pública y a la protección de la ciudadanía", critica la socialista, quien recuerda que al Gobierno de Andalucía "no le falta dinero para mantener la sanidad pública, le falta voluntad política".

Por ello, asegura que el PSOE "no va a contemplar impasible el sufrimiento de la gente que no puede ir a su médico", culpando exclusivamente a Moreno: "No le hemos oído ni una sola solución para el drama diario que se vive en las puertas de nuestros centros de salud y en las urgencias de nuestros hospitales". "Menos discursos de boquilla y más hechos para ayudar a los profesionales sanitarios en su importantísimo trabajo", concluye.