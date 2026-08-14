El PSOE exige al Ayuntamiento que garantice el cumplimiento de la normativa de las VTC durante la Feria

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, frente a la portada de la Feria - PSOE

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido al Ayuntamiento de Málaga que "garantice durante la Feria el estricto cumplimiento de la normativa que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), después de conocer el dispositivo previsto para estos vehículos en el entorno del Real de Cortijo de Torres".

Ha señalado que "el Ayuntamiento no puede organizar la movilidad de la Feria ignorando las normas que está obligado a hacer cumplir. Si la Junta de Andalucía ha establecido unas condiciones para la prestación del servicio de VTC, Málaga no puede convertirse durante diez días en una excepción".

Ruiz Araujo ha insistido en un comunicado que "nadie cuestiona que las VTC puedan prestar servicio durante la Feria, pero tienen que hacerlo dentro de la legalidad y en igualdad de condiciones con el resto del sector".

En este sentido, ha reclamado al alcalde que "rectifique el dispositivo si es necesario y garantice que se respeta la distancia mínima establecida respecto a las paradas y zonas de concentración del taxi, además de impedir la captación de viajeros en la vía pública". "La Feria no puede convertirse en un espacio sin reglas donde cada operador haga lo que considere oportuno", ha apostillado.

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha mostrado el respaldo del grupo municipal del PSOE al sector del taxi y ha aclarado que "nosotros no estamos en contra de que las VTC puedan entrar en el recinto ferial. Lo que rechazamos es que se produzca una captación irregular de viajeros y que no se respete ni el decreto de la Junta de Andalucía ni la ordenanza municipal".

Para Quero, "las normas tienen que cumplirse también durante la Feria y el Ayuntamiento es responsable de poner los medios para ello". "Exigimos al Ayuntamiento de Málaga que establezca los controles y medios necesarios para garantizar el cumplimiento de toda la normativa y evitar que el recinto ferial se convierta en una ciudad sin ley, donde cada uno opere como le venga en gana", ha manifestado Quero.

Además, ha defendido que la convivencia entre los distintos servicios de transporte "sólo es posible si existen unas reglas claras y la administración municipal vela para que sean respetadas por todos".

El representante de Impacta, Pedro Ruiz, ha explicado que la organización ha presentado "una solicitud urgente ante el Ayuntamiento de Málaga para instar a la administración municipal a establecer controles de acceso en el recinto ferial de Cortijo de Torres y garantizar que se aplique la normativa vigente para la prestación de servicios por parte de los vehículos VTC".