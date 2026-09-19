PSOE exige una consulta ciudadana para decidir el futuro de las estatuas y la torre del puerto de Málaga

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento ed Málaga, Mariano Ruiz Araujo, y la edil del PSOE Rosa del Mar Rodríguez. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga han propuesto la creación de un procedimiento de participación ciudadana que, con la denominación 'Málaga Decide', pretende "que los malagueños y malagueñas voten los grandes proyectos de ciudad, sean protagonistas en las decisiones importantes", como el futuro de las estatuas y de la torre del puerto de la capital.

Así lo ha avanzado el portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, junto a la responsable de Participación en el PSOE, la edil Rosa del Mar Rodríguez, que firma la moción y la defenderá en el pleno ordinario el próximo jueves.

"Esta propuesta nace de la necesidad de que los ciudadanos decidan sobre temas tan importantes como el futuro de las estatuas de Venus y Neptuno en el puerto, sobre el rascacielos en el Dique de Levante, el bosque urbano en los terrenos de Repsol y la apertura de la Plaza de la Merced", entre otros, ha explicado Ruiz Araujo.

Según ha explicado el socialista en una nota, 'Málaga Decide' tiene como objetivo principal "garantizar que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan pronunciarse de forma directa sobre las decisiones estratégicas, intervenciones urbanísticas y proyectos de gran calado que condicionarán el futuro de la capital".

Así, las consultas participativas adquieren "un carácter institucional, evitando que el debate y la escucha ciudadana dependan exclusivamente de la voluntad puntual del equipo de gobierno o del alcalde", ha apuntado Ruiz Araujo, quien ha lamentado la "doble vara de medir" del regidor a la hora de interpretar y atender las movilizaciones ciudadanas.

"Resulta muy difícil de justificar que el regidor utilice 12.000 apoyos para defender la permanencia de unas esculturas en el puerto, lo cual es muy respetable aunque las firmas han sido aportadas por el propio autor de las obras y no las hemos visto, pero al mismo tiempo ignore sistemáticamente a los más de 41.000 malagueños que exigen un Bosque Urbano en los antiguos terrenos de Repsol o a los 16.000 vecinos que se movilizaron contra la Torre del Puerto", ha criticado.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que "la participación ciudadana no puede convertirse en una competición de firmas donde el PP aplica un criterio diferente según le convenga políticamente". Por ello, Ruiz Araujo ha defendido que 'Málaga Decide' dotará a la ciudad de "reglas conocidas y permanentes" para acabar con esta discrecionalidad, garantizando por normativa que, "cuando un proyecto tenga un impacto singular sobre el futuro de Málaga, se incorpore la opinión de los malagueños de forma sistemática y transparente".

Por su parte, la concejala Rosa del Mar Rodríguez ha detallado que el proyecto dota de "verdadero poder" a los vecinos para forzar estos procesos. "La legislación andaluza establece que, con el respaldo de aproximadamente 21.000 firmas en una ciudad del tamaño de Málaga, la ciudadanía puede promover una consulta", ha apuntado.

"Lo que exigimos es que el Ayuntamiento facilite un canal público, transparente y sin filtros políticos para tramitar estas iniciativas, de forma que los malagueños puedan decidir qué temas merecen ser votados", ha explicado la edil.

En el mismo orden de cosas, Rodríguez ha planteado que este modelo participativo también se traslade a los distritos "para abordar decisiones de impacto localizado en los barrios, haciendo hincapié en la inclusión".

"Una democracia municipal real exige que el Ayuntamiento rinda cuentas y escuche durante todo el mandato. Para que 'Málaga Decide' sea un éxito, exigiremos que todas las consultas cuenten con información neutral y accesible, habilitando canales presenciales que eviten la brecha digital y garantizando que las personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables puedan participar en absoluta igualdad de condiciones", ha finalizado.