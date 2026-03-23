El PSOE exige a la Junta una auditoría por el "escándalo de los cribados de cáncer"

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto con ediles socialistas - PSOE

MÁLAGA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE llevará al pleno ordinario del próximo jueves en el Ayuntamiento de Málaga una moción para exigir a la Junta de Andalucía "una auditoría independiente y pública sobre los fallos en los programas de cribado de cáncer", así como medidas "urgentes" para frenar el colapso estructural de la Atención Primaria en la provincia.

Así lo ha explicado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, acompañado de los concejales Carmen Martín --firmante de la moción--, Salvador Trujillo y Mari Carmen Sánchez.

Pérez ha criticado la "dejación de funciones" del gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, y ha alertado de "las consecuencias dramáticas que los recortes en presupuesto, personal y recursos suponen para la ciudadanía".

"Hace falta conocer toda la verdad sobre la gestión del Servicio Andaluz de Salud respecto a los cribados de cáncer de mama y colon", ha dicho.

De igual modo, ha lamentado "la falta de empatía del presidente de la Junta ante un error con consecuencias letales" y ha recordado el "trágico testimonio reciente de una paciente en Huelva que ha desarrollado metástasis debido a estos retrasos", ha explicado. También ha recordado que "este problema sale a luz pública tras la pérdida de más de 6.400 mamografías entre enero y octubre de 2025".

Al respecto, Pérez ha exigido a Moreno "que dé la cara y ponga todos los recursos necesarios para que la salud sea lo primordial". Según el portavoz, "existe un claro objetivo de desmantelar la sanidad pública para beneficiar a la privada", una situación que, ha dicho, "tiene al PP y a Juanma Moreno como responsables directos".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de "reforzar urgentemente los servicios de radiología, radioterapia y oncología, porque a la ciudadanía le va la vida en ello".

Por su parte, la concejala del PSOE Carmen Martín ha criticado "la negligencia de la administración autonómica en materia sanitaria", a la vez que ha revelado que "el colapso no fue un accidente sino una crisis advertida".

Martín ha recordado que "el jefe de servicio de radiología del Hospital Virgen del Rocío alertó a la Consejería de Salud mediante informes en 2023 y abril de 2025 sobre el grave problema generado por la falta de personal". Por eso, la edil estima que "Moreno sabía lo que pasaba y no puede salir en televisión diciendo que desconocía este problema para el análisis de los cribados de cáncer de mama".

Por otro lado, la responsable socialista ha ironizado que "curiosamente, este jefe de servicio cuyos informes advertían sobre la repercusión de la falta de personal en los cribados fue cesado de su cargo". De igual modo, ha criticado, además, que, "a pesar de las advertencias, en octubre de 2025 se aplicó un recorte de 91 millones de euros en políticas de personal a los 16 mayores hospitales públicos mientras se cerraba un acuerdo millonario con la sanidad privada de 530 millones de euros".

"Los hospitales más afectados por el recorte presupuestario de la Junta fueron el Virgen del Rocío en Sevilla y el Regional Universitario de Málaga, a razón de 25 millones de euros cada uno", ha dicho, por lo que, para Martín, "esto demuestra que al gobierno autonómico le importa muy poco la salud y la vida de las mujeres afectadas, quienes ahora merecen toda la justicia y transparencia".

La concejala también ha desgranado los "alarmantes datos del reciente informe elaborado por los Jubilados del Servicio Andaluz de Salud sobre la Atención Primaria en Málaga".

Por último, sobre la auditoría pública e independiente que piden los socialistas, el objetivo principal es "depurar responsabilidades" además de que Martín pedirá "la aprobación de un plan de choque urgente para realizar de inmediato todas las pruebas diagnósticas pendientes" y "la garantía de cobertura total de las bajas y vacantes de profesionales sanitarios".