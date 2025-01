El PSOE exige a Moreno que "cumpla sus promesas educativas" en Benalmádena (Málaga)

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla sus promesas educativas en Benalmádena (Málaga) para atajar la masificación en las aulas que sufre el municipio".

El secretario general del PSOE malagueño, Dani Pérez; el secretario general de la formación en la localidad, Víctor Navas; y la secretaria de Educación provincial, Patricia Alba, han criticado en rueda de prensa "la paralización" de las obras del IES Arroyo de la Miel.

Así, Pérez ha lamentado "los incumplimientos" del Gobierno andaluz en materia de educación en Benalmádena en particular y en el conjunto de la Costa del Sol en general.

"La dejación de funciones de la Junta está provocando un problema de masificación en las aulas de la Costa del Sol occidental. Es la zona de la provincia donde más aulas prefabricadas existen porque Moreno no está haciendo su trabajo, no está construyendo las infraestructuras educativas comprometidas, no está haciendo nada por bajar la ratio y dar una mejor educación a nuestros niños y niñas", ha apostillado.

En este punto, ha señalado que el gobierno del PP en Andalucía "dejó el año pasado 350 millones de euros en infraestructuras educativas sin ejecutar". "Aquí lo que tenemos es un gobierno de la Junta que está apostando claramente por la educación privada en detrimento de la pública", ha advertido.

Por eso, ha continuado, "están recortando en lo público, eliminando aulas, bajando el presupuesto destinado al personal docente de apoyo para niños y niñas con necesidades educativa especiales y desmantelando la formación profesional pública para favorecer a la privada".

Pérez ha exigido a Moreno "que se ponga a trabajar y dé respuesta a las necesidades en materia de educación pública en Benalmádena y la Costa del Sol".

Por su parte, Navas ha señalado que "la única inversión educativa que hasta el momento ha realizado Moreno en Benalmádena, la ampliación del IES Arroyo, está parada tras dos años de obras". A esto ha añadido que en "los presupuestos de la Junta para este año 2025 no aparece inversión alguna para la construcción del nuevo IES en Benalmádena pueblo ni de un CEIP en Finca Doña María".

"La situación de masificación en nuestras aulas afecta a la convivencia y a la calidad educativa en nuestra ciudad. Necesitamos una nueva aula específica, dirigida a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, ya que la que existe en Salvador Rueda está al máximo de su capacidad. Y necesitamos un segundo instituto de bachillerato, según datos de la comisión de escolarización y las AMPA de Benalmádena", ha detallado.

Navas ha incidido en que, "en los últimos seis años, es decir, desde que Moreno es presidente de la Junta, la población de Benalmádena ha crecido un 15%". "De casi 70.000 habitantes en 2018 a 80.000 en 2024. Nuestras aulas están masificadas, tenemos aulas prefabricadas en el IES Ibn Al-Baytar y el IES Cerro del Viento y la Junta no cumple con sus promesas", ha asegurado. Así, ha reclamado a Moreno "que cumpla sus promesas y que baje al terreno para comprobar la realidad educativa andaluza".

También Navas se ha preguntado "qué hace el alcalde ante esta situación". "En lugar de reclamar a Moreno que cumpla su compromiso con Benalmádena, se dedica a reclamar una comisaría de Policía Nacional para Torremolinos, ni siquiera para Benalmádena", ha lamentado.

Por último, la secretaria de Educación del PSOE de Málaga, Patricia Alba, ha dicho que desde que Moreno gobierna "se han eliminado 2.400 unidades de la escuela pública en Andalucía". En concreto, ha precisado, "en este curso escolar, se han suprimido 1.075 unidades, 158 de ellas en la provincia de Málaga".

Alba ha anunciado que el grupo socialista de la Diputación va a presentar una moción exigiendo que "no se recorten más unidades en la escuela pública el próximo curso y que aumenten para bajar la ratio en las zonas donde sea necesario para mejorar la calidad educativa".