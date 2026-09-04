PSOE-A exige a Moreno y Feijóo que concreten cuantos menores migrantes de Ceuta acogerán los gobiernos del PP

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, comparece ante los medios. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha exigido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que concreten en Málaga cuántos menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta van a acoger Andalucía y las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox.

"Moreno Bonilla y Feijóo vienen a Málaga al acto de inicio de curso del PP, el acto de los huevos fritos. Y nosotros les pedimos algo muy sencillo: Ceuta se defiende, sí. Pero se defiende con hechos, no solo de boquilla", ha afirmado Aguilar.

El secretario general de los socialistas malagueños ha criticado que el PP "utilice la crisis migratoria para la confrontación política y después no responda cuando es necesario colaborar para hacer frente a la situación". "No vale utilizar la crisis migratoria para crispar y polarizar y después no arrimar el hombro cuando toca", ha añadido.

Aguilar ha recordado que "Moreno Bonilla tiene firmado desde 2024 un acuerdo con el Gobierno de Ceuta para acoger en Andalucía a menores migrantes no acompañados" y le ha exigido "que diga hoy en Málaga cuántos menores va a acoger Andalucía".

Asimismo, el secretario general del PSOE de Málaga ha reclamado a Feijóo que "cuántos van a acoger las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox".

Por último, ha subrayado que el PSOE de Málaga "está con los ceutíes" y ha defendido que ante esta situación hay que "ayudar a resolver el problema". "Por eso exigimos al PP que arrime el hombro de verdad. Menos eslóganes. Menos confrontación. Y más hechos", ha concluido Aguilar.