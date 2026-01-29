El PSOE exige a PP y Vox que "levanten el castigo" a los 300.000 pensionistas malagueños

Foto del secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la diputada socialista en el Congreso Mari Nieves Ramírez han criticado este jueves a PP y Vox por votar en contra de la subida de las pensiones y han exigido a ambas formaciones que "levanten el castigo" a los 300.000 pensionistas de la provincia de Málaga.

En este sentido, Aguilar ha reprochado a las dos formaciones que "se hayan alineado con Junts para tumbar el decreto del Gobierno de España que contemplaba el incremento de las pensiones".

"En su obsesión por hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez, PP y Vox han terminado castigando a los pensionistas. Y lo han hecho, además, de la mano de Junts. ¿Cuántas veces hemos escuchado a cargos del PP de Málaga criticar las alianzas del PSOE con el independentismo?, ha asegurado.

Al respecto, ha afeado que "ahora, todos los diputados malagueños del PP y de Vox se han unido a Junts para impedir la subida de las pensiones a 300.000 malagueños". "Resulta que la alianza más nociva para Málaga es la del PP y VOX con el independentismo", ha señalado.

Por su parte, Ramírez ha lamentado el voto en contra de PP y Vox "justo cuando más falta hace garantizar el poder adquisitivo de quienes más han trabajado". "En nuestra provincia, 300.000 malagueños y malagueñas iban a ver incrementadas sus pensiones: un 2,7% las de carácter general, un 7% las pensiones mínimas y hasta un 11,4% las no contributivas", ha detallado.

"Hablamos de una pérdida real de dinero. En torno a 570 euros al año es lo que van a dejar de percibir los pensionistas de la provincia de Málaga por el castigo del PP y de Vox", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que las pensiones "no son un regalo, son un derecho: el resultado de toda una vida trabajando, cotizando y levantando este país".

Por eso, ha aseverado, "los pensionistas merecen estabilidad, compromiso y respeto, y no tácticas políticas que votan en contra de sus derechos". "Los diputados del PP y de Vox tendrán que explicarle a los malagueños y malagueñas cómo han sido capaces de darles la espalda", ha concluido.