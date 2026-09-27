PSOE exige a De la Torre que explique por qué "no actuó antes ante los problemas" de Ferson

Archivo - El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido este domindo al alcalde, Francisco de la Torre, que explique por qué el consistorio "no reaccionó ante las señales de alarma que se venían acumulando en contratos municipales relacionados con Grupo Ferson-03".

En un comunicado, Ruiz Araujo ha recordado el precedente de las antiguas Cocheras del Distrito Este, adjudicadas a Ferson por 821.930 euros y doce meses de ejecución, cuyo coste "acabó superando los 1,05 millones de euros y cuya recepción no se produjo hasta marzo de 2024". "Estamos hablando de una obra que terminó costando un 28% más que su adjudicación y que acumuló años de demora. ¿Qué hizo el ayuntamiento ante estos antecedentes y qué medidas adoptó para protegerse frente a nuevos incumplimientos?", ha planteado.

El portavoz ha señalado además que las advertencias no se limitaron a esa obra, ya que el propio IMV llegó "a imponer a Ferson una penalización de más de 10.000 euros después de que la empresa retirara injustificadamente una oferta alegando que no podía ejecutar la obra por el volumen de trabajo que tenía". "Había antecedentes y había herramientas contractuales para actuar. Lo que queremos saber es por qué no se utilizaron con toda la contundencia necesaria y por qué se dejó que los problemas llegaran hasta Garnica", ha afirmado.

"Y el resultado lo tenemos ahora: 35 familias llevan años esperando sus viviendas y el Ayuntamiento reconoce que el retraso es injustificado y anuncia que tendrá que compensarlas con dinero público", ha añadido Ruiz Araujo. En su opinión, no puede ocurrir que una empresa "incumpla, que el problema se prolongue durante años y que al final la factura recaiga sobre los malagueños".

En su opinión, De la Torre "tiene que explicar cuándo conoció los problemas, qué requerimientos se hicieron, qué penalizaciones se impusieron y por qué no se actuó antes para impedir que la situación llegara hasta aquí".

Por su parte, la viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha señalado que "Garnica demuestra que detrás de una mala gestión de los contratos públicos hay personas que pagan las consecuencias". "Son 35 familias que organizaron su vida pensando que recibirían una vivienda protegida en unos plazos determinados y que han tenido que soportar años de espera. No es suficiente con pedirles disculpas ahora: tienen derecho a saber por qué el Ayuntamiento no fue capaz de garantizar el cumplimiento del contrato", ha señalado.

Martín ha anunciado que el PSOE ha solicitado todos los contratos adjudicados a Grupo Ferson-03 por el Ayuntamiento y el holding municipal, con sus plazos iniciales y reales, modificados, ampliaciones, informes, penalizaciones y liquidaciones. "Queremos reconstruir qué sabía el Ayuntamiento en cada momento y qué hizo ante cada incumplimiento. Y queremos saber cuánto van a costar las indemnizaciones de Garnica y qué cantidades piensa reclamar De la Torre a quienes resulten responsables, porque ese dinero no puede salir sin más del bolsillo de los malagueños", ha dicho.