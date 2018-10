El PSOE insiste en que la Diputación de Málaga "no de la espalda" a los Encuentros de Arte de Genalguacil y los financie

Publicado 14/08/2018 17:01:42 CET

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha exigido al equipo de gobierno del PP que no "de la espalda" a los Encuentros de Arte del municipio de Genalguacil y ha asegurado que si su formación gobierna la institución el próximo mandato "garantizarán" la financiación de este proyecto, de manera que se celebren, como es habitual, cada dos años.

Así lo ha indicado en una visita al municipio junto al alcalde, Miguel Ángel Herrera, y el diputado provincial Luis Guerrero. Además, Conejo ha asegurado que extenderán el proyecto de Pueblo Museo de Genalguacil al conjunto del Valle del Genal si acceden a la institución.

"Queremos que el Valle del Genal sea un atractivo cultural para complementarlo con la oferta de naturaleza que ya tienen estos municipios de la comarca de Ronda. Queremos que la cultura sea un motor económico y de desarrollo para luchar contra la despoblación de los pequeños municipios de la Serranía de Ronda y de la provincia de Málaga", ha manifestado.

Conejo ha reiterado el apoyo de los socialistas a estos Encuentros de Arte, "uno de los proyectos más importantes para luchar contra la despoblación de los pequeños municipios malagueños". "Son ejemplo de cómo a través de la cultura podemos generar empleo y riqueza. Entendemos que la Diputación tiene que volcarse en ayudar a un pequeño municipio del Valle del Genal para consolidar y apostar por este proyecto cultural de índole internacional", ha dicho.

Ha criticado de nuevo al equipo de gobierno del PP en la Diputación por "darle la espalda" al Valle del Genal y a Genalguacil no apoyando económicamente esta iniciativa. Conejo ha considerado que la institución supramunicipal "tene que participar en la Fundación Genalguacil Pueblo Museo".

"La Diputación no puede dar la espalda a un proyecto cultural de esta índole. No es de recibo que se invierta cientos de miles de euros en La Térmica o en traer la Vuelta ciclista y no haya financiación para este proyecto. La labor de la Diputación y su razón de ser está en los pueblos", ha insistido Conejo.

Por su parte, el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha recordado que este año se celebra la XIV edición de los Encuentros de Arte, que está siendo "de gran éxito por participación y calidad de los proyectos". Ha lamentado que la Diputación no esté colaborando este año con "uno de los grandes proyectos singulares de la provincia".

"Yo rogaría a la Diputación Provincial que contestara a nuestro municipio diciendo que no solamente va a colaborar con los Encuentros de Arte sino que también al igual que otros proyectos de la provincia va a tener una partida en el próximo presupuesto", ha reclamado.