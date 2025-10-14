El PSOE lanza una campaña para advertir de "los incumplimientos del PP con la ciudad" de Málaga

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha arrancado este martes la campaña 'De la Torre y Moreno Bonilla engañan a Málaga', una iniciativa destinada a "denunciar los reiterados incumplimientos del Partido Popular tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía".

Así lo ha expresado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, acompañado de la viceportavoz socialista, Begoña Medina; de los concejales Salvador Trujillo, Jorge Quero y Mari Carmen Sánchez, y de la secretaria general de la agrupación socialista Bailén-Miraflores, Alicia Murillo, a las puertas del Convento de la Trinidad, "símbolo de la dejadez y el abandono institucional de los gobiernos de Juanma Moreno y Francisco de la Torre".

"Han pasado ya ocho años de gobierno de Moreno Bonilla y lo único que vemos aquí es un incumplimiento más. Prometió la rehabilitación del Convento de la Trinidad y, sin embargo, este espacio histórico sigue completamente abandonado. Es un engaño a Málaga y, especialmente, a los vecinos y vecinas de Bailén-Miraflores", ha afirmado Pérez en relación con el presidente de la Junta.

También sobre el regidor de la ciudad, Francisco de la Torre, ha dicho que "lleva treinta años gobernando y ha prometido desde un museo arqueológico hasta un espacio cultural. Desde el Grupo Municipal Socialista propusimos convertirlo en un centro de artes escénicas con el nombre de (Centro de Creación Contemporánea) Romero Esteo, pero, una vez más, las promesas se han quedado en nada".

Así, ha indicado que esta campaña recorrerá los once distritos de la ciudad para visibilizar lo que considera "el abandono sistemático del PP hacia Málaga. Moreno Bonilla y De la Torre llevan años prometiendo actuaciones que nunca llegan. Ocho años son muchos para seguir poniendo excusas. Ya está bien de engañar a los malagueños y malagueñas", ha agregado el edil socialista.

"El PP abandona nuestro patrimonio", ha continuado Pérez, poniendo como ejemplo el derribo de La Mundial, en el centro de la ciudad, "un símbolo de la desidia y la falta de sensibilidad de Paco de la Torre hacia el patrimonio histórico de la ciudad. Mientras el edificio se venía abajo, también lo hacía la confianza de muchos malagueños en una gestión que priorizó los intereses urbanísticos sobre la conservación de nuestra identidad".

Pérez también ha hecho referencia a los "retrasos" en las obras del tercer hospital, a contados metros del Convento de la Trinidad, y a "la crisis sanitaria que vive la comunidad andaluza". "Nos dicen que el nuevo hospital no estará listo hasta 2032. Mientras tanto, los problemas en la sanidad pública se agravan. La gestión de Moreno Bonilla es un auténtico desastre, con los cribados de cáncer de mama y de colon que sufren retrasos, las citas con especialistas se demoran y los diagnósticos llegan tarde. Se le ha caído la careta al presidente de la Junta", ha criticado.

Por último, Pérez ha acusado a De la Torre "de mantener una política municipal alejada de los barrios, donde se acumulan los problemas de limpieza, mantenimiento y falta de inversiones".

"Treinta años después, el abandono de los distritos es evidente. Málaga necesita un cambio de rumbo y una gestión que piense en la gente y no en los titulares. Desde el PSOE vamos a recorrer cada barrio para decir alto y claro que ya está bien de engañar", ha concluido.