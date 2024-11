PSOE lanza campaña que reivindica que Diputación de Málaga asuma el dinero que los pueblos pagan a Consorcio de Residuos

Los socialistas calculan que los municipios menores de 10.000 habitantes de la provincia ahorrarían seis millones de euros

RONDA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha lanzado una campaña para reivindicar que la Diputación de Málaga asuma el dinero que los municipios menores de 10.000 habitantes pagan al Consorcio de Residuos Sólidos.

El portavoz del PSOE en la institución provincial, Josele González, ha presentado esta campaña en Ronda junto al alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, y el portavoz socialista en el municipio, Francisco Cañestro.

"Reivindicamos que la Diputación, que tiene un presupuesto de 400 millones de euros, asuma los seis millones de euros que destinan los municipios menores de 10.000 habitantes al Consorcio de Residuos Sólidos, de forma que los ayuntamientos de esos municipios destinen esos recursos a las necesidades que tienen, necesidades básicas que en otras grandes ciudades están más que cubiertas", ha explicado.

En el caso de la comarca de Ronda, González ha asegurado que esta medida aliviaría los presupuestos municipales de los municipios menores de 10.000 habitantes en 1,4 millones de euros, que podrían revertir en otro tipo de iniciativas "más necesarias".

"Entendemos que es una medida justa", ha subrayado. En este sentido, ha señalado que el PSOE ha propuesto implementar esta medida en un horizonte de cuatro o cinco años, sin embargo, "nos hemos encontrado con la negativa del PP".

"Sé que hay alcaldes del PP y de IU que han visto con buenos ojos esta propuesta", ha dicho, al tiempo que ha avanzado que el PSOE presentará mociones en todos los municipios menores de 10.000 habitantes para que se les exima del pago al Consorcio de Residuos Sólidos.

Por su parte, el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha asegurado que la Diputación de Málaga está "cada vez más alejada de los pueblos y de los fines para los que se crearon las diputaciones provinciales".

"En los discursos dicen que el despoblamiento rural es una prioridad, pero no somos una prioridad. El presidente de la Diputación lleva más de seis años sin pasar por Genalguacil, es una realidad", ha afirmado.

Herrera ha apuntado que el patrocinio por parte de la Diputación a la Copa Davis con 1,8 millones de euros "es la gota que colma el vaso". "Es un patrocinio que no tiene nada que ver ni con nuestro municipio ni siquiera con los fines de la propia Diputación Provincial", ha dicho.

"No podemos permitir que los residuos sólidos urbanos, que es uno de los grandes gastos que tenemos los ayuntamientos, no lo financie la Diputación Provincial. Pido a alcaldes y alcaldesas de todos los grupos políticos que no permitan que nos sigan pisando sin más", ha concluido.