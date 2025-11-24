PSOE llevará al Parlamento andaluz el caso de biopsias pendientes de análisis en el Hospital Regional de Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto a la parlamentaria andaluza Alicia Murillo y el coordinador del Área Metropolitana, Mariano Ruiz. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado que el Grupo Socialista registrará en el Parlamento de Andalucía iniciativas para esclarecer "la situación de las miles de biopsias pendientes de análisis en el Hospital Regional de Málaga".

En rueda de prensa junto a la parlamentaria andaluza Alicia Murillo y el coordinador del Área Metropolitana, Mariano Ruiz, Aguilar ha recordado que la pasada semana se conoció "la noticia de que aquí en el Hospital Regional de Málaga había más de 5.000 biopsias en los congeladores, pendientes de analizarse desde agosto".

Al respecto, ha lamentado "el silencio atronador de las autoridades sanitarias de Málaga y de Andalucía" y ha señalado que "siendo esta una noticia muy grave, es mucho más grave el silencio del delegado de Salud", por lo que ha exigido explicaciones.

"¿Es cierta esta noticia? Y si lo es, ¿a qué patología responden estas biopsias que están pendientes?", ha planteado el líder del PSOE malagueño, quien ha insistido en que se trata "de un asunto de máxima gravedad".

Según Aguilar, "las biopsias normalmente se relacionan con el cáncer y el cáncer debe empezarse el tratamiento a los 30 días. Por eso, la demora habitual de una biopsia es entre una semana y diez días". "Si es cierto que hay biopsias con meses de retraso, queremos saber exactamente cuántas son, cuáles son las patologías a las que responden y cuáles son las medidas que se van a poner en marcha para solucionar este atasco", ha expuesto.

Ha subrayado que "el maltrato a la sanidad pública por parte del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla se demuestra en situaciones como estas" y ha adelantado que "esta semana vamos a presentar distintas iniciativas en el Parlamento de Andalucía para conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo con las biopsias aquí en el Hospital Regional de Málaga".

Por su parte, Murillo ha asegurado que "los andaluces y las andaluzas están sufriendo hoy día la peor sanidad pública que ha tenido nunca Andalucía" y ha recordado que "hay más de dos millones de andaluces que están esperando una intervención quirúrgica, una prueba con el especialista o una prueba diagnóstica".

Ha denunciado que "esto es culpa del modelo de Juanma Moreno, un modelo privatizador" y ha criticado que "nos dice que dedica más dinero para contratar sanitarios, pero no es verdad" y ha advertido de que "hace dos semanas ha dicho que en este Hospital Regional había que recortar casi un 10% del personal".

La parlamentaria ha afirmado que "este es el modelo del señor Juanma Moreno, un modelo en el que la sanidad privada ha crecido un 72% y la pública no ha crecido a ese ritmo" y ha exigido que "ponga fin a la privatización de la sanidad y que preste a Andalucía un servicio público de calidad".

Finalmente, Mariano Ruiz ha cuestionado "cómo con la mayor financiación de la historia, es posible que la sanidad pública andaluza esté peor que nunca" y ha señalado que "tenemos las más altas listas de espera tanto en quirófano como en consulta, con unos ratios lamentables de profesionales por paciente".

Así, ha vinculado esta situación al modelo del Gobierno andaluz. "Juanma Moreno Bonilla, en lugar de contratar más personal o de mejorar o incrementar la infraestructura sanitaria, está privatizando la sanidad", ha criticado.

Ha advertido de que "la privada no se va a encargar de solventar los problemas de la pública, se va a encargar de hacer caja" y ha cuestionado las prioridades del Ejecutivo autonómico. "¿Es que Juanma Moreno cree que la sanidad privada nos interesa más a los andaluces que la pública? Si es así, debería decirlo y dejar de mentir", ha afirmado.

También ha destacado que "no es ninguna casualidad que haya contratado a un alto directivo de Asisa como su viceconsejero de sanidad" ni que su entorno mantenga vínculos con empresas del sector. "Si alguien quiere forrarse, que se olvide de la sanidad pública", ha dicho, recordando que "los socialistas no lo vamos a permitir, que saquen sus avariciosas zarpas de nuestros hospitales".