El PSOE logra la Alcaldía de Mijas con el apoyo 'sorpresa' de Cs

Publicado 05/07/2019 15:12:06 CET

MIJAS (MÁLAGA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El socialista Josele González ha sido investido nuevo alcalde de Mijas (Málaga) con los 14 votos que han sumado PSOE y Ciudadanos, dando así la sorpresa en el pleno de este viernes.

En esta localidad malagueña, el pasado 26 de mayo, el PP volvió a ser el partido más votado, logrando nueve actas; seguido de PSOE, con ocho; Ciudadanos, con seis; Podemos con uno y Vox también con uno.

Los ocho ediles del PSOE han votado a su candidato, Josele González; igual que los seis de Ciudadanos. Los nueve ediles del PP, como anunciaron, votaron a su candidato, Ángel Nozal; mientras que el edil de Vox, Carlos Rivero, lo ha hecho en blanco y la de Podemos, María Remedios Leiva, se ha votado a sí misma.

El pasado jueves desde Cs dieron por cerrado un pacto de gobierno con el PP a nivel regional, sin embargo, los 'populares' mijeños, de boca de su líder, Ángel Nozal, incidieron días atrás en que no sería alcalde el que había sido tercera fuerza, en referencia a Juan Carlos Maldonado, de la formación naranja, que en los pasados comicios fue regidor con cinco ediles pese a que los 'populares' tuvieron once. Por votarse a sí mismo, la dirección provincial 'popular' le ha abierto un expediente, al igual que a los otros ocho ediles de la formación.

El edil naranja, Juan Carlos Maldonado, ha explicado que han apoyado finalmente al PSOE en lugar de al PP por la "estabilidad del municipio, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción", además del incumplimiento por parte del PP del acuerdo alcanzado a nivel regional entre ambas formaciones.

TRABAJAR "PARA TODOS"

El nuevo regidor de Mijas, Josele González, ha prometido el cargo de alcalde por su "conciencia y honor" y para "hacer guardar la Constitución y la Autonomía". Así, ha dado las gracias a todos los asistentes y ha exclamado: "Viva Mijas".

González ha explicado que no tenía preparado un discurso de investidura sino todo lo contrario, por lo que se ha disculpado a sus padres, a quienes pidió que no acudieran al pleno "porque parecía que no iba a haber resultado que queríamos".

También ha dado las gracias a Cs por su apoyo al PSOE en la investidura y ha animado a que de ello "salga como fruto un equipo de gobierno". Asimismo, ha agradecido a Nozal su gestión como alcalde del municipio, ya que ve necesario poner en valor a los anteriores regidores y gestiones que "han sido positivas".

"Todos cometerán y cometeremos errores, entre los que me incluyo", ha afirmado al respecto, al tiempo que ha asegurado que el futuro equipo de gobierno va a trabajar "sin descanso", puesto que "llevamos años con proyectos aparcados" y Mijas no ha sido capaz de ir "al ritmo" de otros municipios de la Costa del Sol, por lo que van a "poner en valor las tradiciones y lo que tienen que ofrecer los mijeños".

Además, ha reafirmado que va a trabajar "para todos" y que los otros siete concejales del PSOE "harán lo mismo", de igual forma que el futuro equipo de gobierno y la oposición, también, "con proyectos en los que ya estamos de acuerdo, empezaremos por ahí", ha avanzado. Acto seguido ha dado la palabra a los portavoces de cada partido.

El portavoz de Cs y alcalde saliente, Juan Carlos Maldonado, ha resaltado que "ha sido un placer" ser regidor del municipio y ha dado las gracias a los mijeños, a la Corporación y a González: "Cuenta con nuestro apoyo más leal", ha asegurado.

Asimismo, le ha deseado Maldonado a González que "no sufra lo que yo he sufrido como alcalde". "Es triste cuando la figura del alcalde se menosprecia y se avasalla, eso no lo vas a tener en Cs", le ha asegurado.

Por su parte, el que fuera regidor y portavoz del PP, Ángel Nozal, ha deseado a González los "mayores éxitos en esta andadura" y ha afirmado que tendrá un "colaborador permanente para defenderte de las cornadas que en breve te meterán los que hoy te apoyan".

De igual forma, la portavoz de Podemos, María Remedios Leiva, ha dado la enhorabuena al nuevo alcalde y las gracias a quienes votaron a la confluencia que representa. "La ultraderecha está entrando en las instituciones y no vamos a perder derechos", ha advertido, por lo que se ha comprometido a trabajar por los mijeños y abogar por la transparencia en la gestión del Ayuntamiento, con "políticas encaminadas al ecologismo, feminismo y lo social".

El único edil de Vox, Carlos Rivero, que en el momento de jurar su cargo recibió gritos de "falso, que eres un falso", ha dado también la enhorabuena a González y ha manifestado su "compromiso para representar el interés de los vecinos del municipio y trabajar por el bien común, sin intereses de partido", por lo que votará aquellas propuestas que comparta sin importar la formación, ha indicado.

MALDONADO: "PARTICIPAREMOS EN EL GOBIERNO"

Tras el pleno, Maldonado ha indicado a los periodistas: "Participaremos en el gobierno, ya nos conocemos, está ya casi todo decidido, hace ya casi dos años y medio que llevamos trabajando". En ese tiempo, ha añadido, han descubierto "cosas que tenemos que perfeccionar, pero estamos muy avanzados en ese sentido".

Así, ha explicado que cree que esa es la intención de González: "Hoy mismo lo ha demostrado, ha tendido una mano a buscar la estabilidad", aunque ha señalado que de no ser así, igualmente, "la estabilidad por parte de Cs la tiene garantizada en cuanto sean cuestiones buenas para el municipio".

Sobre el apoyo final al PSOE, ha apuntado que siempre han trabajado "en la línea que el partido a nivel provincial y regional ha establecido, que era ese acuerdo que tenían ya con el PP en el cual la fórmula era dos años para Cs y dos años para PP". "Era una fórmula que nosotros entendíamos que era justa desde el punto de vista de los resultados y porque hay 33 proyectos ya iniciados y por tanto, de alguna forma, cerrábamos un ciclo importante dentro de la Alcaldía", ha precisado.

En este sentido ha lamentado que "por desgracia, el PP en Mijas no ha cumplido esa fórmula, no la ha querido cumplir, y nosotros evidentemente no podemos defraudar a los mijeños", por lo que esto, unido a los tres determinantes de estabilidad, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, "han hecho que en esta situación el apoyo de Cs sea para José Antonio González, el PSOE, sabiendo que comparten esos valores".

Maldonado ha resaltado que por parte de Cs contaban con dos cuestiones: "si era por el PP teníamos que garantizar que Ángel Nozal saliera fuera del gobierno y coger la Alcaldía para controlar previamente esa situación, y si no eran esas condiciones no podíamos entrar con el PP, no podíamos apoyarlo".

"La otra opción era el PSOE, pero como siempre hemos tenido un acuerdo con el PP siempre nos hemos mantenido respetuosos con ese acuerdo y en última instancia, como han incumplido ese acuerdo, pues nos ha dado pie a trabajar en este nuevo escenario en el que pensamos que es lo mejor para Mijas", ha detallado.

Sobre el apoyo al PSOE ha asegurado que los niveles regionales y provinciales de Cs han dado "el visto bueno". "Nosotros no teníamos capacidad para el pacto, hay un comité de pactos en el partido y nosotros hemos sido respetuosos y ellos han sido respetuosos también cuando hemos puesto encima de la mesa las situaciones y el caso concreto de Mijas", ha explicado.

"Prácticamente nos enteramos entre anoche y esta mañana que el PP de Mijas lo iba a incumplir, no quiso apoyar el acuerdo, lo que nos ha hecho en este escenario plantearle al partido esta situación. Han visto que los argumentos que teníamos encima de la mesa eran de peso y en ese sentido han dado el visto bueno para esta nueva situación", ha aclarado.