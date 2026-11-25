El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, en un reparto informativo en Fuengirola. - PSOE DE MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha reivindicado este miércoles 25, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los avances en igualdad y protección frente a la violencia machista impulsados por los gobiernos socialistas y ha advertido de que el próximo 29 de noviembre está en juego "continuar ampliando los derechos de las mujeres o retroceder con PP y Vox".

Antes de participar en un reparto informativo en Fuengirola, Bernal ha apelado a concentrar el voto progresista en el PSOE para conseguir el cuarto diputado por Málaga, según ha precisado la formación a través de un comunicado.

"Hoy es 25 de noviembre, pero los socialistas mantenemos nuestro compromiso contra la violencia machista los 365 días del año", ha afirmado Bernal, quien ha destacado que el Partido Socialista ha significado para las mujeres "más derechos, conciliación y protección frente a la violencia machista".

En este sentido, ha subrayado que las políticas socialistas también han permitido avanzar en la conciliación, "beneficiando tanto a mujeres como a hombres". "Todo esto ha sido posible con el voto y las decisiones de gobierno del Partido Socialista", ha señalado.

Bernal ha añadido que muchas de estas conquistas "no han contado con el respaldo del Partido Popular y nunca con el apoyo de Vox". Por ello, ha defendido que las elecciones del 29N plantean una "elección clara" entre "continuar avanzando hacia una sociedad más igualitaria o permitir el portazo y la vuelta atrás que representan Vox y el Partido Popular".

Asimismo, el candidato socialista ha vinculado esta defensa de los derechos de las mujeres con la disputa electoral por el último escaño de Málaga. Según ha explicado, las encuestas sitúan ese diputado entre dos opciones, "una de progreso, democracia, libertad y bienestar, que representa el Partido Socialista, o una opción de blanco y negro, de vuelta atrás y de involución, que representa la ultraderecha de Vox".

Por ello, ha pedido a los progresistas y demócratas de Fuengirola que "aúnen su voto en el PSOE". "Necesitamos que ese último diputado sea el cuarto diputado socialista por Málaga y que contribuya a decidir el próximo Gobierno de progreso en España", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Fuengirola, Elena Álvarez, ha recordado a las mujeres asesinadas por la violencia machista y ha trasladado su apoyo a quienes la han sufrido o la siguen padeciendo. Álvarez ha reivindicado "una sociedad donde las mujeres no tengan que vivir con miedo" y ha reclamado "unidad, compromiso institucional y tolerancia cero". "Ni una menos, ni un paso atrás", ha afirmado.

Por último, el candidato socialista al Senado Javier García León ha defendido el compromiso del PSOE contra la violencia machista y ha destacado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del turismo.

Asimismo, ha señalado tres prioridades para avanzar hacia la excelencia turística en la Costa del Sol, "facilitar el acceso a la vivienda, garantizar la conciliación familiar y laboral y mejorar los salarios".

En suma, García León ha advertido de las dificultades para acceder a una vivienda en municipios como Fuengirola, Mijas, Marbella o Benalmádena y ha pedido el voto al PSOE el 29 de noviembre "para garantizar que las reivindicaciones de los trabajadores de la hostelería se traduzcan en mejores condiciones de vida".