PSOE de Málaga afea a Navarro que "trate la vivienda como un problema para multinacionales y no como un drama social"

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del PSOE de Málaga, Antonio Vargas, ha reprochado este jueves a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga y presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, que "trate la vivienda como un problema económico para las multinacionales y no como un drama social para miles de malagueños".

Ante el Centro de Innovación de Vodafone y la Universidad de Málaga situado en la capital, Vargas ha criticado la "falta de compromiso social de la Junta de Andalucía en materia de vivienda y talento universitario". "No se puede seguir entendiendo a la provincia de Málaga como un lugar donde la riqueza que se genere no permita el acceso de los malagueños a una vivienda digna", ha apostillado.

"Cuando estamos frente a un centro de innovación que es posible gracias al impulso del Gobierno de Pedro Sánchez para captar talento y generar empleo en Málaga, tenemos que preguntar a la delegada de la Junta qué está fallando en la formación universitaria andaluza para que las empresas que se instalan en Málaga tengan que importar el talento y no lo busquen en Málaga, y si el verdadero problema es ese y no que estas empresas no encuentren pisos para estos empleados al precio que les interesa", ha subrayado.

El socialista ha criticado que "la delegada de la Junta ha declarado que el problema de la vivienda ha dejado de ser un drama social para convertirse únicamente en una cuestión económica que afecta a las empresas que se instalan en la capital y a sus trabajadores desplazados".

"Claro que es un problema económico, pero no solo para las empresas. Fundamentalmente es un drama para miles de trabajadores malagueños que, pese a tener empleo, no pueden encontrar una casa asequible", ha criticado.

Ante esta situación, ha reclamado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital que "dejen de mirar a la vivienda desde un enfoque meramente empresarial" y "se sumen al Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central, que ya ha puesto a disposición de Málaga cientos de millones para construir viviendas asequibles".

Asimismo, Vargas ha advertido de que "no podemos permitir que Málaga siga perdiendo talento porque las personas más preparadas no encuentran vivienda". En este sentido, le ha preguntado a Navarro que explique "qué falla en la formación de talento en nuestra tierra para que las empresas que vienen a instalarse en nuestra provincia tenga que importar al personal cualificado".

Al respecto, ha insistido en cuestionarse si el modelo de desarrollo que defiende la presidenta del PP provincial no es "el mismo que venimos sufriendo desde los años 60, colonizando nuestro territorio para atraer capital extranjero que obtiene unos beneficios que luego sacan fuera mientras Málaga y su gente quedan relegados a la economía de los servicios y mano de obra barata".

Según Vargas, "a pesar del esfuerzo inversor y urbanizador que se ha realizado en Málaga desde los años 60 no hemos avanzado hacia una renta per cápita equiparable a la media nacional y eso es consecuencia directa de políticas que favorecen el beneficio de empresas foráneas que luego no se reinvierten en la provincia".

Por último, ha incidido en que "la vivienda nunca puede ser vista como un mero instrumento mercado en lugar de un derecho social, por lo que ahora más que nunca se hace urgente un cambio de rumbo en la política de vivienda de Junta, quien ostenta las competencias en exclusiva en materia de vivienda".