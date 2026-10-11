PSOE de Málaga afea la "situación límite" de comerciantes de Lagunillas por el retraso de las obras de peatonalización

El líder del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, en un comercio local. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado este domingo 11 "soluciones urgentes" frente al retraso de las obras de renovación urbana en el barrio de Lagunillas. Según ha criticado el líder del grupo en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, esta demora ha "hecho perder hasta un 60 por ciento de caja a sus comerciantes", ha explicado tras mantener una reunión con varios autónomos de la zona en compañía de la viceportavoz socialista, Carmen Martín.

El Ayuntamiento de Málaga formalizó en julio de 2025 el contrato para la ejecución de las obras con la empresa Construcciones Lasor con un plazo de ejecución de doce meses y una inversión de en torno a los 2,5 millones de euros.

En teoría, el plazo de ejecución de trabajos se ha superado, luego el portavoz socialista en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, ha alertado sobre la "asfixia económica" que atraviesan los autónomos de la zona. "La situación es insostenible; algunos comerciantes están viviendo al día, generando únicamente lo justo para pagar a proveedores y tirando de ahorros para pagar vivir", ha explicado. En este sentido, Ruiz Araujo ha detallado que los negocios acumulan un déficit de caja de "hasta 45.000 euros sobre lo cobrado en los meses anteriores a las obras".

Ruiz Araujo ha defendido que el Ayuntamiento "no puede ponerse de perfil cuando la ejecución de una obra pública asfixia económicamente a los establecimientos locales". Por ello, ha planteado la puesta en marcha de un paquete de compensaciones fiscales que contemple "la supresión o reducción temporal del cien por cien de la tasa por ocupación de la vía pública" en el caso de la hostelería, además de aplicar "bonificaciones progresivas" en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los locales directamente perjudicados por cortes prolongados, también "exenciones proporcionales en la tasa de basuras según el tiempo que vean restringido su funcionamiento habitual".

Para amortiguar las pérdidas de facturación, la viceportavoz socialista, Carmen Martín, ha exigido la creación de un fondo municipal de ayudas directas a fondo perdido. Martín ha subrayado que esta partida debe compensar de forma concreta la caída acreditada de ingresos que sufren los comerciantes por la menor afluencia peatonal, las barreras físicas de acceso y las molestias de suciedad y ruido.

En este sentido, ha puesto el foco en la necesidad de fijar penalizaciones estrictas a las empresas adjudicatarias que incumplan los plazos de ejecución, proponiendo que todo el dinero recaudado por esas sanciones se destine de manera íntegra a nutrir el fondo de ayudas para los propios comerciantes. La edil ha añadido que estas medidas deben ir acompañadas de un plan de choque con campañas de promoción, itinerarios accesibles y señalización alternativa "que mantenga viva la actividad en las vías intervenidas".

Así, Martín ha exigido al equipo de gobierno "que atienda las necesidades logísticas del tejido comercial". La viceportavoz socialista ha respaldado la petición de los comerciantes para que los vehículos de carga y descarga puedan entrar temporalmente a la zona de obras para descargar su género.

"Actualmente, los repartidores dejan la mercancía al comienzo de la calle Lagunillas, obligando a los comerciantes a echar toda la mañana para descargar y trasladar los productos, dejando algunos la tienda a medio cerrar", ha criticado la concejala, quien califica esta situación de "inaceptable" para la supervivencia de los negocios locales.

En contexto, la intervención integral en Lagunillas, que cuenta con una inversión de 2,46 millones de euros, se encuentra en su cuarta y última fase manteniendo cortado el vial norte de la plaza de la Victoria desde el pasado 1 de julio y afectando directamente a la movilidad de este entorno, "sobre todo a la carga y descarga de proveedores de comercios y también a sus clientes habituales, que llegan en un 80 por ciento desde calle Victoria", ha explicado Carmen Martín.

En el mismo orden de cosas, el perjuicio "provocado por la demora de las obras municipales no es un hecho aislado de Lagunillas", sino un patrón que ya han padecido otros barrios de la capital. Mariano Ruiz Araujo ha apuntado a los retrasos acumulados en la semipeatonalización de la calle Carretería, donde las dificultades de paso castigaron durante meses las ventas del comercio tradicional, así como a las obras del Soho, que mantuvieron a locales de hostelería y tiendas acorralados entre vallas y restricciones.

Los socialistas también han calificado de "especialmente crítico" el caso del paseo marítimo de Pedregalejo, donde "los sobrecostes y la demora del proyecto han golpeado de lleno a los negocios en plena temporada veraniega", obligando a varios empresarios a "echar el cierre ante la pérdida de terrazas" y "la drástica caída de clientes en la época de mayor actividad del año", han zanjado desde el PSOE en el Ayuntamiento de Málaga.