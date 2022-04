El PSOE de Málaga asegura que a Moreno en 54 días hasta las elecciones "se le va a caer la careta"

El dirigente socialista dice que son "el Gobierno que ha levantado esta tierra": "Nos presentamos para ganar"

MÁLAGA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado, tras la convocatoria de las elecciones en Andalucía el próximo 19 de junio, que en 54 días, que son los que quedan hasta la cita electoral; al presidente de la Junta a la reelección, Juanma Moreno, "se le va a caer la careta".

"En 54 días vamos a conocer verdaderamente la cara de Moreno Bonilla, se le va a caer la careta al señor Moreno Bonilla y va a demostrar que va a intentar gobernar con la extrema derecha como sea", ha sostenido a los periodistas.

Así, ha incidido: "Nosotros somos el PSOE, nos presentamos para ganar las elecciones" y ha recordado que los comicios de diciembre de 2018 los ganó su formación: "Somos la alternativa de gobierno permanente. Somos el gobierno que ha levantado esta tierra y queremos gobernar para mejorar la vida de los andaluces y andaluzas".

A su juicio, las elecciones se convocan "por la falta de gobierno": "No había gobierno al frente, no había presupuesto, no había proyecto político y ha pasado lo que todos sabíamos, que vamos a elecciones".

Daniel Pérez ha criticado que en estas últimas semanas la Junta de Andalucía ha hecho "muchos anuncios, muchas promesas" y ha aludido específicamente a los de este pasado lunes relativos a nuevos centros de salud para la provincia y en otros puntos de Andalucía: "Vimos que se le había acabado la propaganda y se empezaron a inventar cuentos chinos, algo que no van a realizar".

"Empezaron a prometer lo que no van a poder hacer porque no lo han hecho en cuatro años. Hemos podido ver y comprobar cómo hace una semana salieron a anunciar el tercer hospital y empezaron a derruir una casa vieja. En cuatro años no han hecho nada por la sanidad andaluza más allá de destruirla, de poner en riesgo la atención primaria", ha enfatizado el dirigente del PSOE malagueño, quien ha instado a la ciudadanía a "intentar ponerse en contacto con su médico de cabecera para pedir una cita, ahí verán la gestión".