El PSOE de Málaga critica que PP y Vox "relegan" el turismo en el Parlamento andaluz

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha criticado este jueves que PP y Vox hayan aprobado en el Parlamento de Andalucía que "el turismo deje de contar con una comisión parlamentaria propia".

La reorganización de las comisiones permanentes de la Cámara integra esta materia en la nueva Comisión de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, reproduciendo la estructura establecida por el presidente de las Junta, Juanma Moreno, tras entregar las competencias turísticas a Vox.

"Es una malísima noticia para Málaga", ha asegurado Aguilar, que ha recordado la importancia del turismo para la economía, el empleo y el desarrollo de la provincia. En este sentido, ha lamentado que los asuntos turísticos que afectan directamente a los malagueños "ya no vayan a tener su propia comisión en la que puedan debatirse".

Según Aguilar, esta decisión es una consecuencia directa del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox y de "la entrega por parte de Juanma Moreno de las competencias turísticas a la formación de extrema derecha". "Moreno no solo ha puesto el turismo andaluz en manos de Vox. Ahora también permite que pierda peso y protagonismo dentro del Parlamento de Andalucía", ha señalado.

El parlamentario socialista ha criticado que el turismo pase a convertirse en "algo accesorio dentro de una gran comisión" que tendrá que abordar también materias tan amplias y diferentes como Justicia, Desregulación y Administración Local.

Para Aguilar, no se trata únicamente de un cambio en la denominación de una comisión, sino de una decisión que "resta espacio y relevancia al debate parlamentario sobre uno de los sectores más importantes para Málaga y para el conjunto de Andalucía".

"Málaga vuelve a salir perjudicada por el pacto entre PP y Vox. Juanma Moreno ha convertido nuestra principal industria en moneda de cambio para mantenerse en el Gobierno", ha concluido.