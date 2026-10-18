El PSOE de Málaga exige al alcalde aclarar la legalidad urbanística y el coste de mantener las estatuas del Puerto

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, defenderá en la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad una moción para exigir garantías urbanísticas, jurídicas y económicas sobre la permanencia del conjunto escultórico formado por Neptuno, Venus y los leones en el Puerto.

Según ha precisado la formación en una nota, la iniciativa reclama que se aclare la compatibilidad de las esculturas con el PGOU y el Plan Especial del Puerto, así como su impacto sobre el paisaje urbano y el entorno del Centro Histórico, antes de dar por resuelta su ubicación definitiva.

"Estas estatuas ya se han convertido en un símbolo, pero de una forma de gobernar en la que Paco de la Torre trata a Málaga como si fuera el patio de su casa. Pretende mantener unas esculturas en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad sin explicar con claridad qué garantías urbanísticas y patrimoniales respaldan esa decisión", ha señalado Ruiz Araujo.

La moción pone el foco en la documentación municipal, cuyo informe considera las esculturas "piezas de calidad" y al autor un artista "consolidado y con prestigio", sin "desarrollar suficientemente los criterios técnicos que sustentan esas conclusiones".

Por ello, los socialistas han reclamado una valoración artística, arquitectónica y paisajística independiente que examine las características de la obra de Ginés Serrán y su integración en el entorno.

"No basta con invocar la calidad de las obras o el prestigio de su autor, aspectos que están puestos en tela de juicio. Hace falta una valoración independiente que justifique técnicamente su integración en el paisaje urbano", ha defendido el portavoz socialista.

Además, Ruiz Araujo también ha reclamado aclaraciones sobre la autorización concedida por la Autoridad Portuaria en septiembre, las condiciones jurídicas de la donación y la valoración económica del conjunto, cuyo importe de tres millones de euros atribuido por el autor se pide contrastar mediante una tasación independiente.

"Queremos saber en qué se apoya esta decisión y qué obligaciones asume el Ayuntamiento al aceptar estas esculturas. La ciudadanía tiene derecho a conocer las garantías que sustentan su permanencia y a que se despejen todas las dudas", ha afirmado.

En el plano económico, los socialistas han pedido que se evalúen los gastos de ocupación, conservación, seguros, reparaciones y eventual traslado, además de aclarar las consecuencias presupuestarias de la donación y de la autorización portuaria.

La iniciativa también propone abrir un proceso de información y participación con entidades culturales, profesionales especializados y ciudadanía antes de decidir el emplazamiento definitivo. "El Puerto y Málaga no son propiedad de Paco de la Torre, son de todos los malagueños. Por eso exigimos transparencia, informes y cuentas claras. El futuro de la ciudad debe decidirse con rigor y con todas las garantías, no de espaldas a la ciudadanía", ha concluido.